Айсен Николаев назвал единственный способ сбить рост цен на жилье

28 июня глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ призвал серьезно ускорить работу по внедрению механизмов комплексного развития территорий (КРТ), принятию необходимой нормативно-правовой базы, устранить административные барьеры в работе с застройщиками.

В регионе отмечается снижение темпов строительства жилья. Это, по словам руководителя республики, в первую очередь, связано с резким падением объемов строительства по городу Якутску. В 2019-2020 году администрацией города были ужесточены требования к застройщикам. Это привело к снижению выданных разрешений на строительство.

Айсен Николаев напомнил, что на сегодняшний день на федеральном уровне коренным образом изменились подходы к строительству, аннулированы сотни нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль и усложняющих работу строительных предприятий.

Ил Дархан подчеркнул, что главная задача – дать возможность застройщикам строить жилье, максимально упростить их работу. «Единственный способ сбить рост цен – дать возможность застройщикам строить жилье. Других подходов нет», — констатировал он.

В декабре 2020 года были внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации о внедрении механизмов комплексного развития территорий. КРТ призван активизировать жилищное строительство. Он позволяет проводить быструю реновацию и создание современных городских кварталов, оснащенных всей необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой и социальными объектами. В связи с этим особое внимание необходимо уделить вопросам архитектуры и благоустройства. Здесь особая роль должна быть уделена созданию мастер-планов.

Как проинформировал министр строительства Павел КЫЛАТЧАНОВ, в 2021 году планируется ввести 570 тысяч кв. метров жилья, в том числе по «Программе переселения из аварийного жилья на 2019-2025 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» — 153,5 тысяч кв. метров. Кроме того, реализуются инвестиционные проекты по застройке квартала «Воинская часть» в Якутске, квартала «Р» в Нерюнгри. Министр также остановился на проектах по комплексному решению развития индивидуального жилищного строительства и малоэтажной жилой застройке.

По итогам обсуждения глава республики поручил разработать конкретные предложения по активизации темпов жилищного строительства, а также по индустриализации предприятий строительного комплекса. Министерству ЖКХ и энергетики необходимо проработать вопросы комплексного развития инженерных сетей.

Кроме того, глава республики заявил о создании Республиканского штаба по строительству, который в еженедельном режиме будет рассматривать ход строительства по каждому объекту.