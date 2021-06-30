30.06.2021
01:05
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Экономика

Айсен Николаев назвал единственный способ сбить рост цен на жилье

28 июня глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ призвал серьезно ускорить работу по внедрению механизмов комплексного развития территорий (КРТ), принятию необходимой нормативно-правовой базы, устранить административные барьеры в работе с застройщиками.

В регионе отмечается снижение темпов строительства жилья. Это, по словам руководителя республики, в первую очередь, связано с резким падением объемов строительства по городу Якутску. В 2019-2020 году администрацией города были ужесточены требования к застройщикам. Это привело к снижению выданных разрешений на строительство.

Айсен Николаев напомнил, что на сегодняшний день на федеральном уровне коренным образом изменились подходы к строительству, аннулированы сотни нормативно-правовых документов, регулирующих отрасль и усложняющих работу строительных предприятий.

Ил Дархан подчеркнул, что главная задача – дать возможность застройщикам строить жилье, максимально упростить их работу. «Единственный способ сбить рост цен – дать возможность застройщикам строить жилье. Других подходов нет», — констатировал он.

В декабре 2020 года были внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации о внедрении механизмов комплексного развития территорий. КРТ призван активизировать жилищное строительство. Он позволяет проводить быструю реновацию и создание современных городских кварталов, оснащенных всей необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой и социальными объектами. В связи с этим особое внимание необходимо уделить вопросам архитектуры и благоустройства. Здесь особая роль должна быть уделена созданию мастер-планов. 

Как проинформировал министр строительства Павел КЫЛАТЧАНОВ, в 2021 году планируется ввести 570 тысяч кв. метров жилья, в том числе по «Программе переселения из аварийного жилья на 2019-2025 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» — 153,5 тысяч кв. метров. Кроме того, реализуются инвестиционные проекты по застройке квартала «Воинская часть» в Якутске, квартала «Р» в Нерюнгри. Министр также остановился на проектах по комплексному решению развития индивидуального жилищного строительства и малоэтажной жилой застройке.

По итогам обсуждения глава республики поручил разработать конкретные предложения по активизации темпов жилищного строительства, а также по индустриализации предприятий строительного комплекса. Министерству ЖКХ и энергетики необходимо проработать вопросы комплексного развития инженерных сетей.

Кроме того, глава республики заявил о создании Республиканского штаба по строительству, который в еженедельном режиме будет рассматривать ход строительства по каждому объекту.

Фото: Андрея СОРОКИНА, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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