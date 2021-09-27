Айсен Николаев: Наступает новая веха в развитии республики

Уважаемые якутяне!

Сограждане!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично горячо поздравляю вас с Днём государственности Республики Саха (Якутия)!

В этот знаменательный день в 1990 году Верховным Советом Якутской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете. Этот документ отвечал требованиям того времени, когда в нашей стране происходили колоссальные изменения политического и экономического устройства, и стал поистине судьбоносным для каждого якутянина.

В новых реалиях Республика Саха (Якутия) определила свой правовой статус и дальнейшие пути развития в незыблемом историческом единстве с Российской Федерацией.

Мы отдаём дань уважения лидерам республики и общественности Якутии, которые в сложнейшей политической обстановке сумели принять единственно верное решение, которое определило наше будущее на годы вперёд.

Якутяне традиционно ответственны в проявлении своей гражданской позиции. На днях мы приняли активное участие в выборах Государственной Думы Федерального Собрания, осознавая высокую значимость этого политического события для будущего нашей Родины.

Сегодня наша родная Якутия в сплочении многонационального народа уверенно идёт по пути реализации крупнейших проектов практически во всех сферах жизни. Мы сохраняем лидирующие темпы экономического и социального развития на Дальнем Востоке.

Особое внимание уделяем росту благосостояния и качества жизни каждого жителя республики. Вместе со всей страной у нас стартует масштабная программа социальной догазификации населённых пунктов, успешно реализуются национальные и региональные проекты, строятся дороги, вводятся промышленные и социальные объекты.

Нашим неизменным приоритетом является создание комфортного и развивающего пространства детства. Мы продолжаем строить новые школы и детские сады по всей республике. За последние три года построено 26 школ и 55 детских садов. Только в этом году мы вводим 14 школ и 14 детских садов.

Впереди у нас ещё более грандиозные планы, чтобы обеспечить детям высокое качество образования и возможность учиться в одну смену.

Масштабное строительство идёт в сфере здравоохранения. При поддержке федерального правительства в столице республики в ближайшие годы будут введены два крупных объекта – кардиологический и онкологический диспансеры.

В четырёх районах Якутии по программе модернизации первичного звена здравоохранения началось проектирование и строительство больничных комплексов и поликлиник.

Наряду с радостными событиями и динамичными процессами нам приходится преодолевать самые серьёзные вызовы. В этом году мы столкнулись с небывалой угрозой лесных пожаров. В борьбе с огненной стихией сплотилась вся многонациональная Якутия – и стар, и млад. Благодаря массовому подъёму якутян и беспрецедентной помощи федерального центра мы выстояли в этой сложнейшей и опасной битве.

Мы идём только вперёд! Работаем в полную силу, у нас много планов. Наши победы вдохновляют на новые цели и горизонты. В 2022 году мы будем отмечать 100-летие Якутской АССР. Наступает новая веха в развитии республики, в которую мы вступим вместе – с гордостью за нашу родную землю. Мы готовы совершать новые трудовые подвиги во имя её процветания, будем и дальше созидать мирную и счастливую жизнь!

Дорогие якутяне! Ещё раз поздравляю всех вас с праздником – с Днём государственности Республики Саха (Якутия)! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть возможности, которые вам дарит каждый новый день, становятся вашими достижениями!

Вперёд, Якутия!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев