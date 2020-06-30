Айсен Николаев настроен усилить республиканскую Академию наук

В целях укрепления персонального состава Академии наук Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев выдвинул кандидатуры троих ученых ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», являющихся членами-корреспондентами РАН, в действительные члены Академии наук Республики Саха (Якутия) — председателя ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктора технических наук Михаила Лебедева, директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова обособленного подразделения ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктора биологических наук Леонида Владимирова, а также и.о. главного научного сотрудника Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН обособленного подразделения ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», доктора технических наук Александра Большакова. Выборы в республиканскую Академию наук состоятся 2 июля.

Научная общественность Республики Саха (Якутия), коллектив Якутского научного центра Сибирского отделения РАН выражают огромную благодарность и признательность за оказанное доверие Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву. Айсен Сергеевич по праву оценил значительную роль ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», выдвинув кандидатуры членов-корреспондентов РАН для укрепления персонального состава Академии наук республики, что безусловно, окажет положительное влияние на сотрудничество между Российской и республиканской академиями наук и на развитие ведущих научных школ Якутии.

«Избрание ведущих ученых, организаторов науки и руководителей научных институтов СО РАН и Северо-восточного федерального университета А.Н. Николаева, М.П. Лебедева, Л.Н. Владимирова, М.Д. Соколовой и С.А. Стародубцева в национальную Академию наук является важным шагом к усилению кадрового потенциала Академии для решения фундаментальных и прикладных задач, которые поставлены перед научным сообществом Якутии федеральными и республиканскими органами власти», — подчеркивает в своем обращении к участникам Общего собрания Академии наук Республики Саха (Якутия) Вице-президент Российской академии наук, Председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Валентин Пармон.

Особо отметим, что кандидатура Михаила Лебедева в действительные члены Академии наук Республики Саха (Якутия) была выдвинута еще и выдающимися учеными, академиками республиканской Академии наук Гермогеном Филипповичем Крымским, являющимся академиком Российской академии наук и Никитой Гавриловичем Соломоновым, являющимся член-корреспондентом Российской академии наук.

Также на предстоящие выборы Объединенным ученым советом ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» выдвинуты: ведущий научный сотрудник Института горного дела Севера СО РАН им. Н.В. Черского, доктор экономических наук Наталья Батугина; ведущий научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН, доктор физико-математических наук Евгений Гусев; главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктор филологических наук Надежда Данилова; ведущий научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, доктор технических наук Василий Иванов; главный научный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, доктор физико-математических наук Леонид Ксенофонтов; главный научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, доктор технических наук Николай Петров; главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, доктор филологических наук Надежда Покатилова; директор Института проблем нефти и газа СО РАН, доктор технических наук Марина Соколова; директор Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Стародубцев.