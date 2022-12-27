Айсен Николаев: Настало время повышать качество образования

25 декабря, в селе Намцы, отвечая на пресс-конференции на вопрос журналиста Чокуура Гаврильева, глава Якутии Айсен Николаев обозначил основные направления развития системы образования республики в Год педагога и наставника.

Важнейшей задачей руководителей образовательных учреждений должна стать мотивация педагогов к внедрению новых форм обучения, передачи ученикам передовых знаний. «Для достижения этих задач республика вкладывается в улучшение материально-технической базы отрасли образования. Если ранее ежегодно вводили около 10 школ, то в этом году введено 14 школ, а в следующем 2023 году планируем ввести рекордное количество – 19 школ. Настало время повышать качество образования», – поставил задачу перед министерством образования и науки глава республики.

«В своём Послании я подчеркнул, что будущее страны сейчас находится в руках педагогического сообщества. Пришло время готовить наших школьников совсем по-другому», – подчеркнул Айсен Николаев.

Айсен Николаев напомнил, что мнение о том, что школа не должна заниматься воспитанием, а только предоставлять образовательные услуги — ошибочно. Итог такого подхода – оторванные от реальной жизни молодые люди, у которых есть знания, но не сформированы основные нравственные понятия.

«Одна из главных задач – через повышение роли педагогов сделать серьёзный упор на воспитание школьников», – подчеркнул Айсен Николаев.