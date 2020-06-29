Айсен Николаев: Наша главная задача – сохранить положительную динамику снижения заболеваемости

За весь период распространения новой коронавирусной инфекции в Якутии зарегистрировано 4 178 случаев COVID-19. За последние сутки выявлено 50 новых случаев, из которых в городе Якутске — 37, в Нерюнгринском районе — 6, в Мирнинском районе – 4, в Ленском районе — 2 и в Таттинском улусе — 1. Об этом сегодня, 29 июня, в ходе традиционного брифинга сообщил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Он отметил, что в республике эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в сутки выявляется от 50 до 60 случаев инфицирования, что свидетельствует о положительной динамике снижения заболеваемости. Айсен Николаев выразил уверенность, что при соблюдении всех действующих ограничительных мер, данные показатели заболеваемости больше не будут подниматься.

«За последние сутки по городу Якутску выявлено 37 новых случаев, это минимальное количество заболевших, начиная с 21 мая. Это говорит о том, что все меры, принятые за последние недели всё-таки дают постоянно действующий хороший результат», — подчеркнул глава республики.

За последние сутки из больниц после полного выздоровления выписались 74 пациента. Всего по республике 78% заболевших новой коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.

В регионе на высоком уровне проводится тестирование. За прошедшие сутки обработано свыше 4 тыс. анализов, а за весь период распространения инфекции в республике Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) и медицинскими организациями проведено 222 тыс. анализов. В пересчёте на 100 тыс. населения это один из хороших показателей в стране, которые позволяют выявлять болезнь на ранней стадии.