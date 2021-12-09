Айсен Николаев: Население Якутии может достигнуть миллиона в 2022 году

За последние два года в Якутии впервые за постсоветский период зарегистрировали положительный миграционный поток. За 2020-2021 годы количество жителей республики выросло не за счёт рождаемости, а счёт переехавших из других регионов и стран. Об этом заявил Глава Якутии Айсен Николаев во время пленарной дискуссии онлайн-форума «ProДФО».

По данным Саха(Якутия)стата, численность населения в Якутии по состоянию на 1 января 2021 года составила 981 971 человек. В следующем году численность населения может достигнуть 1 млн человек.

«Увеличению количества жителей региона, закреплению молодёжи способствуют новые механизмы поддержки и развития человеческого капитала, IT-индустрии и креативной экономики. Нам важно создать такие условия, чтобы каждый житель республики имел возможность раскрыть свои таланты и способности, мог работать и достойно зарабатывать, обеспечивать себя и свою семью, в том числе в секторах креативной экономики», — подчеркнул Айсен Николаев.

По мнению главы региона, Якутия была и остаётся регионом, которая обеспечивает добычу полезных ископаемых. Но количество занятых в добывающих отраслях экономики составляет 9,5%, поэтому в сфере создания высокооплачиваемых рабочих мест республика делает ставку на развитие несырьевого сектора экономики.

«Наша главная задача, чтобы люди в регионах жили богато и счастливо. Для этого мы должны создать для людей все необходимые условия для раскрытия их потенциала, реализации творческих, интеллектуальных и предпринимательских амбиций. Мы уже достаточно активно продвинулись в формировании основ креативной экономики. Якутия стала первым субъектом России, где на региональном уровне принят стратегический документ – Концепция развития креативной экономики до 2025 года. Она является основой работы по выстраиванию нового системного подхода для развития с опорой на несырьевой сектор, на интеллектуальные и творческие отрасли», — сообщил глава региона.

В Якутии создана уникальная инновационная экосистема. Десять лет назад здесь появился Технопарк «Якутия», затем был открыт IT-Парк, сейчас создается первый на Дальнем Востоке Креативный кластер, который объединит бизнесы креативных индустрий, производителей цифрового контента, аниматоров, кинопроизводителей, художников, дизайнеров, ювелиров и других.

Эти проекты позволят создать новые высокооплачиваемые рабочие места, получить положительный эффект для социально-экономического развития республики, увеличить налоговые поступления в бюджет столицы региона.

Отметим, что в Якутии к 2024 году количество занятых в сфере IT-отрасли планируется увеличить с 3,5 тысяч человек до 10 тысяч.