Айсен Николаев напутствовал выпускников вузов, выезжающих работать в районы

Айсен НИКОЛАЕВ 21 июля в режиме видеоконференцсвязи пообщался с выпускниками высших учебных заведений, которые собираются выехать на работу в районы республики. Глава Якутии сказал молодым специалистам напутственные слова и ответил на их вопросы.

В высших учебных заведениях республики сегодня обучаются 24 тысячи студентов, в том числе в очной форме – 16 тысяч человек. В этом году ВУЗы республики закончили 3200 человек. Многие из них трудоустраиваются в родных районах, а некоторые уезжают в отдаленные населенные пункты по целевой программе.

«Получение диплома – это завершение очень важного этапа в жизни человека. Теперь вы должны применить знания и компетенции, которые приобрели за эти годы, в реальной жизни и послужить не только республике, стране, но и самим себе, своей семье, достичь профессиональных успехов», – сказал глава, обращаясь к лучшим выпускникам.

Айсен Сергеевич поблагодарил участников встречи за решение работать в районах республики. Он отметил, что лишь 30% выпускников трудоустраиваются за пределами Якутска, остальные остаются в столице республики, и власти республики, страны прилагают все усилия, чтобы поддержать тех, кто сегодня строит карьеру в отдаленных селах.

«Человек вправе работать там, где ему хочется, но вместе с тем хочу сказать, что развитие Якутии – это не только развитие Якутска, но и всей нашей огромной территории. От юга до севера есть множество мест, где сегодня востребованы ваши знания, талант, молодая энергия. Везде есть потребность в молодых специалистах. Очень важно, что вы поедете туда, где вас по-настоящему ждут люди, где вы будете востребованы. И только от вас зависит ваш успех», – подчеркнул он.

Глава отметил, что выпускники этого года получают дипломы в крайне непростых условиях, но пандемия коронавируса показала новые возможности.

«Пандемия показала, что век цифровых решений будет не завтра, он наступил уже сегодня. Дистанционные решения востребованы и те, кто умеет работать в таких условиях будут нужны всегда. Мы начали менять подходы в работе с промышленными компаниями, заменять вахтовых рабочих на местные кадры и осознали, что хороший врач – это тот, кого невозможно никем и ничем заменить», – сказал Николаев.

Выпускники поделились с главой республики планами на будущее и задали интересующие вопросы. Среди них были выпускник СВФУ им. М.К. Аммосова Денис ТОМСКИЙ, который собирается преподавать информатику в Чочунской средней школе им. И.М. Гоголева Вилюйского улуса, выпускница СВФУ им. М.К. Аммосова, будущий врач клинико-лабораторной диагностики Нюрбинской ЦРБ Дайаана ИВАНОВА, выпускник Томского политехнического университета Константин КОПЫРИН, трудоустроившийся инженером участка ООО «Газпром трансгаз Томск» в Нерюнгринском районе и другие.

Ил Дархан пожелал молодым специалистам успехов в работе и заверил, что власти республики будут держать с ними связь и поддерживать во всех начинаниях.