Айсен Николаев: Намеченные цели на юбилейном ВЭФ достигнуты

Республика Саха (Якутия) стала одним из самых активных участников юбилейного Восточного экономического форума. На мероприятии она подписала 44 соглашения на общую сумму более 40 млрд рублей. В последующие годы это будет оказывать большое влияние на многие сферы деятельности региона. Об итогах форума, их значимости для экономики и социальной жизни республики информационному агентству ТАСС рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

— Айсен Сергеевич, что для Якутии стало главным итогом форума?

— Абсолютно все подписанные соглашения носят конкретный, прикладной характер. В том числе соглашения с крупнейшими российскими корпорациями — с «Русгидро» (вторая очередь якутской ГРЭС-2 и создание Единого теплосетевого хозяйства в городе Якутске), с Росатомом (строительство атомной электростанции малой мощности на Крайнем Севере), с «Алросой» (соглашение о газификации города Удачный Мирнинского района).

Форум увеличил ориентированность на бизнес: 19 соглашений были заключены предприятиями и институтами развития республики. Такие результаты достигнуты благодаря эффективной инвестиционной политике и в целом являются показателем роста доверия инвесторов к региону.

В этом году форум прошел под девизом «Дальний Восток — горизонты развития». Ключевой его темой стала «Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года», результаты разработки которой были презентованы мной на заседании президиума Государственного совета президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По итогам заседания принят ряд принципиальных решений, в том числе предоставление ипотечных кредитов под 2% годовых участникам программы «Дальневосточный гектар» и молодым семьям, поддержана пилотная программа по изменению системы управления лесным комплексом в ДФО. Эта программа должна подвести черту и перейти от догоняющего развития к лидерскому развитию Дальнего Востока, обеспечить соответствующее экономическому потенциалу и росту качество жизни, задать ряд новых векторов развития, которые нам предстоит реализовать в ближайшие годы. Таким образом, намеченные цели я считаю достигнутыми.

— Форум направлен в том числе на привлечение средств в регионы Дальнего Востока и поиск новых инвесторов. Какой ожидается объем инвестиций в регионе по итогам 2019 года и какова динамика по сравнению с предыдущим годом? Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность региона?

​​​​​— Будучи регионом с суровыми климатическими условиями, республика уверенно развивает отрасли производства, требующие больших инвестиций и затрат на первых этапах развития предприятий. Мы стали лидером в Дальневосточном федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал благодаря открытию знаковых объектов промышленности: угольной горно-обогатительной фабрики «Денисовская», месторождения серебра «Вертикальное», золотодобывающего рудника «Гросс», Верхне-Мунского месторождения алмазов.

В этом году ставим цель закрепить достигнутый высокий уровень инвестиций в основной капитал, который оценивается в 421,4 млрд рублей. На территории республики продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Из общей суммы инвестиций в основной капитал в 2019 году 72,5% приходится на долю инвестиций в добывающие отрасли, включая проекты по добыче и транспортировке нефти и газа (с учетом строительства газопровода «Сила Сибири» — прим. ТАСС) — 49,2%; проекты угледобывающей отрасли — 9,6%, проекты алмазодобывающей отрасли — 4,8%, проекты золотодобывающей отрасли — 5,0% и другие виды добычи — 3,9%.

По итогам Национального рейтинга за 2019 год Республика Саха (Якутия) улучшила свои позиции в рейтинге на 30 пунктов, заняв 22-е место, и стала лидером роста. Обусловлено это комплексной работой республики над открытостью правительства, тесной работой с бизнесом, качеством и доступностью финансовой поддержки, организационных механизмов поддержки бизнеса и эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса.

— Если речь зашла об инвестициях, то давайте поговорим о соглашении с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) по созданию платформы для реализации инвестиционных проектов. Когда ждать появления подобной платформы и в каком виде она будет реализована? Какой эффект от нее ожидаете?

— ​​​​На форуме подписано знаковое соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое даст нашим инвестиционным проектам еще одну, дополнительную, возможность найти источники финансирования. Согласно соглашению, Корпорация развития Якутии и фонд будут софинансировать инвестиционные проекты в соотношении 20/80%. Корпорация будет осуществлять их поиск и отбор, принимать участие в заседаниях экспертных органов фонда при принятии решений в отношении проектов. Запуск платформы планируется в 2020 году. Таким образом, мы создаем платформу для совместного инвестирования в проекты.

Все мы знаем, что проектам не хватает «длинных и дешевых денег», и вот уже на первом этапе мы намерены углублять эти возможности и в будущем сможем привлечь существенные средства на реализацию республиканских инвестиционных проектов, таких как «Центр обработки данных» и «Реконструкция международного терминала аэропорта г. Якутска». ФРДВ уже поддерживает целый ряд инвестиционных проектов в республике. В частности, финансирует строительство шахты по добыче коксующегося угля и горно-обогатительной фабрики мощностью 12 млн т в год в ТОР «Южная Якутия». При поддержке фонда ведется строительство второй очереди круглогодичного тепличного комплекса в ТОР «Кангалассы». Здесь создано единственное в мире производство овощей на вечной мерзлоте. Совокупный объем инвестиций в эти проекты составляет около 5 млрд рублей.

— В презентационной зоне ВЭФ Якутия представила два крупных строительных проекта — моста через Лену, который обсуждают уже несколько лет, и высокотехнологичной Жатайской верфи. На какой стадии реализации находятся сегодня эти проекты?

— Сейчас мы ведем работу по продвижению проекта строительства автодорожного моста через реку Лена на федеральном уровне. Получено подтверждение Минэкономразвития России о целесообразности включения Ленского моста в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По оценке Аналитического центра при правительстве России, мост является важнейшим объектом жизнеобеспечения. Сам проект планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства, интерес к проекту проявляют несколько российских и зарубежных инвесторов.

Что касается проекта строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи, финансирование из федерального бюджета составит 4,1 млрд рублей, в том числе 550 млн рублей — в текущем году, 2,5 млрд рублей — в 2020 году и 1,1 млрд рублей — в 2021 году. Кроме бюджетных средств на реализацию первого этапа планируется привлечение внебюджетных источников в сумме 1,2 млрд рублей. В рамках V Восточного экономического форума подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве между АО «ЖСВ» и АО «Газпромбанк».

Также планируется строительство объектов второго этапа Жатайской судоверфи, в рамках которого предусматривается проведение работ, строительство объектов и дооснащение уже созданных объектов, исключенных в рамках подготовки и проектирования первого этапа проекта. Финансирование второго этапа в сумме 3 млрд рублей планируется в рамках Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Вышеперечисленные мероприятия смогут позволить эффективно выполнять постройку судов в экстремальных природно-климатических условиях, характерных для Республики Саха (Якутия), в утвержденные контрактные сроки, оптимизировать процесс загрузки механизмов и достройки, проводить швартовые и ходовые испытания.

— На Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года между правительством Республики Саха (Якутия), ПАО «Русгидро» и городским округом «город Якутск» заключено соглашение о сотрудничестве по созданию совместного предприятия —теплоснабжающей организации. Можно подробности?

— ​​Предприятие создается для более рационального использования тепловых мощностей и тепловых сетей города Якутска, в том числе загрузки тепловой мощности первой очереди ЯГРЭС-2 с выводом из работы ряда котельных. Регулирование тарифов по методу «Альтернативная котельная» не подразумевает экономического обоснования теплоснабжающими организациями своих расходов. Тарифы формируются исходя из природно-климатических условий, где производится тепловая энергия, применяемого вида топлива, среднего уровня заработной платы в регионе и т.д. По мнению разработчиков нового метода регулирования, уровень тарифов «Альтернативной котельной» будет равен тому уровню, при котором потребитель может обеспечить себе собственный качественный, надежный и энергоэффективный источник теплоснабжения.

По своей сути метод «Альтернативная котельная» — это соглашение между органами власти, теплоснабжающей организацией и потребителем, по условиям которого, теплоснабжающая организация берет на себя обязательства по развитию систем теплоснабжения, а другие стороны контролируют и регулируют данный процесс. В случае применения данного метода Госкомцен Республики Саха (Якутии) будет установлен предельный уровень тарифов, в пределах которого теплоснабжающая организация и потребитель будут сами определять размер тарифов, в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Для применения метода регулирования тарифов «Альтернативная котельная» помимо соблюдения ряда технологических критериев необходимо провести работу по отнесению муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения. Такое решение принимает правительство РФ по итогам выполнения ряда процедур, предусмотренных действующим законодательством.

— 4 сентября на полях ВЭФ-2019 президент Владимир Путин дал старт запуску Горно-перерабатывающего комплекса на базе месторождения Вертикальное в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия). О каких объемах продукции на этом предприятии можно говорить в этом году? Какие планы на следующий год? Работают ли сегодня на предприятии местные кадры и как удалось решить проблему их привлечения и обучения?

— ​​​​​Проект строительства Горно-перерабатывающего комплекса на базе месторождения Вертикальное прошел Главгосэкспертизу в декабре 2018 года. На базе месторождения Вертикальное созданы производственные мощности с проектной способностью переработки 110–130 тыс. т руды в год, которые эксплуатируются в настоящий момент в штатном режиме. С начала пуско-наладочных работ (февраль 2018 года) фабрика на месторождении переработала 78 тыс. т руды. Плановый объем переработки руды на 2019–2020 годы ежегодно составляет 110 тыс. т в год содержанием серебра 75 т. Добыча руды осуществляется открытым способом. Компания обеспечена разведанными запасами на 10 лет эксплуатации. Процент извлечения серебра колеблется в зависимости от геотехнологических типов руды, сквозное извлечение серебра в среднем составляет 78%. На объектах компании трудятся работники из числа жителей поселка Себян-Кюель. 70% от общей численности работающих в компании трудоустроено из районов Республики Саха (Якутия) с учетом жителей территории недропользования — Кобяйского улуса Якутии.

С 2017 по 2019 год АО «Прогноз» работает с Центрами занятости районов Якутии по привлечению незанятого населения для работ на проекте добычи серебра. Проводится работа по подготовке кадров в нуждах компании с региональными учебными центрами: с Горно-геологическим техникумом в поселке Хандыга (Томпонского улуса), Светлинским индустриальным колледжем (Мирный), Алданским политехническим техникумом, Южно-Якутским технологическим колледжем (Нерюнгри).

— На ВЭФ было подписано еще одно важное соглашение между правительством региона, машиностроительным дивизионом госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш» о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства заводов сжиженного природного газа (СПГ). По документам правительство республики планирует создать необходимые условия для строительства и последующей эксплуатации заводов по производству СПГ, сформирует необходимую нормативную базу и предварительный перечень потенциальных площадок. О какой нормативной базе идет речь? Какие площадки рассматриваются для строительства предприятия?

​​​​— В целях исполнения соглашения правительство Республики Саха (Якутия) намерено содействовать в формировании требований технических заданий (ТЗ) для реализации проектов строительства заводов сжиженного природного газа с привлечением заинтересованных предприятий региона; обеспечить информационное и организационное содействие при проведении инженерных изысканий в случае выбора и утверждения площадки для строительства заводов сжиженного природного газа; содействовать в получении мер государственной поддержки проектов строительства заводов сжиженного природного газа с участием организаций госкорпорации «Росатом»; организовать внесение изменений в схему территориального планирования Республики Саха (Якутия), а также иные программные документы стратегического планирования.

Рассматриваются площадки размещения в городе Якутск, поселке Нижний Бестях, городе Алдан. Составы рабочих групп по вопросам сотрудничества правительства Республики Саха (Якутия) с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» уже утверждены, рабочей группой по направлению «Промышленность» разработана дорожная карта в части определения возможностей производства и применения малотоннажного СПГ в Республике Саха (Якутия). Согласно дорожной карте разработано и подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Атомэнергомаш» и Правительством Республики Саха (Якутия). В настоящее время рабочая группа должна разработать концепцию проекта по производству и применению малотоннажного СПГ в Республике Саха (Якутия) с учетом возможностей и перспектив отгрузки продукции на экспорт и снабжения энергоносителем инфраструктуры региона, а также сформировать предварительное технико-экономическое решение (ТЭР) развития производственно-сбытовой инфраструктуры.

— На ВЭФ состоялось подписание меморандумов с японскими компаниями «Комаихалтек Инк» по совместному проведению предварительно технико-экономического обоснования проекта «строительство мостового перехода через реку Лена», с компанией «Мицуи энд Ко. ЛДТ» и исследовательским институтом «Номура» по совместному развитию проекта «Умный город» в Якутке, а также с компанией «Марубени Корпорейшн». Как вы оцениваете потенциал такого сотрудничества с японскими инвесторами? В какие сроки возможно начало работы по заявленным проектам?

— ​​​​​Мы видим огромный потенциал и заинтересованность в сотрудничестве с японскими компаниями. В рамках меморандума с «Комаихалтек Инк» по совместному проведению предварительно технико-экономического обоснования проекта «строительство мостового перехода через реку Лена» в настоящее время японская сторона изучает имеющуюся информацию, проводит сбор и анализ данных для разработки ТЭО. В части развития проекта «Умный город» в Якутске активно обсуждается вопрос привлечения японских инвесторов. В соответствии с соглашением стороны будут разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта до конца декабря 2019 года. На сегодняшний день создается рабочая группа по данному проекту с участием всех сторон.

— Выступая на российско-корейском форуме на полях ВЭФ, вы пригласили корейских партнеров присоединиться к реализации таких инвестиционных проектов, как строительство заводов среднетоннажного производства сжиженного природного газа в поселке Нижний Бестях, где имеется железнодорожная и газотранспортная инфраструктура для экспорта продукции, а также трех крупных гостиничных комплексов в Якутске и создании облачной платформы SMART, направленной на комплексную автоматизацию предприятий разной сферы деятельности. Вызвали ли эти предложения отклик со стороны корейских инвесторов?

— Предложения Республики Саха (Якутия) вызвали положительный отклик со стороны корейских инвесторов. Помимо строительства завода по производству сжиженного природного газа мы готовы обсудить с корейской стороной еще целый ряд направлений сотрудничества. Это поставки оборудования для Жатайской судоверфи, участие корейских компаний в качестве резидентов ювелирно-гранильного кластера ТОСЭР «Кангалассы», применение технологий корейских компаний при сжигании угля в котельных республики, поставки изделий из мамонтовой кости, увеличение экспортных поставок угля, поставки продукции лесопереработки (пеллетов), а также внедрение решений по цифровизации отраслей промышленности республики для повышения производительности труда.

Мы ведем работу по активизации двусторонних отношений с корейскими партнерами, особенно в преддверии 30-летия установления дипломатических связей между РФ и Республикой Корея в 2020 году.

Более того, следующий год объявлен правительствами России и Республики Корея Годом взаимных обменов. Учитывая то, что Республика Корея является важным партнером во многих гуманитарных и экономических отраслях, Республика Саха (Якутия) всецело поддерживает инициативу по проведению Года взаимных обменов с Республикой Корея и готова принять активное участие в разработке плана совместных мероприятий. Мы налаживаем сотрудничество на региональном уровне, в том числе в целях укрепления бизнес-контактов и проведения бизнес-миссий. Готовятся к реализации экспортные проекты в сфере лесопереработки с ориентацией на корейского потребителя, уже подписан ряд экспортных контрактов.

В рамках проведения Года взаимных обменов Республика Саха (Якутия) мы надеемся подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между правительством Республики Саха (Якутия) Российской Федерации и администрацией провинции Кангвон Республики Корея.

— На ВЭФ Якутия обсуждала не только экономические проекты, но и социальные. Так, вы подписали допсоглашение к договору, заключенному весной текущего года в Якутске, с генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. В документе говорится, что госкорпорация предоставит республике дополнительную финансовую поддержку на переселение граждан из аварийного жилья в сумме 20 млрд рублей до 2021 года. Причем первые 5 млрд рублей — уже в этом году. Сколько человек и в каких населенных пунктах вы сможете переселить? Какой механизм это будет?

​​​— Исполнение данного дополнительного соглашения обеспечит расселение 17 417 граждан из 7239 аварийных жилых помещений общей площадью 321 717,49 кв. м на 2019–2021 годы на территории всей республики. Из них в 2020 году планируется расселить 4862 человека. Согласно условиям программы, переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется путем приобретения квартир у застройщиков как в завершенных строительством, так и в строящихся домах, а также путем приобретения квартир на вторичном рынке или выплаты возмещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ собственникам, чьи квартиры находятся в аварийных многоквартирных домах.

На весь период реализации программы переселения финансовая поддержка фонда рассчитана в размере 78 млрд рублей на расселение 1142,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Объем аварийного жилья в Республике Саха (Якутия) самый большой из субъектов РФ. И даже при успешной реализации программы переселения доля аварийного жилфонда в общем объеме жилищного фонда уменьшится с 6,5% в 2018 году до 2,4% в 2025 году.

— Вы предложили предусмотреть выплаты при рождении детей, обеспечить 100-процентную доступность мест в современных детских садах и школах, ввести механизм ипотеки без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита. Ряд ваших предложений, в частности об ипотеке, уже получил реализацию. Готова ли сама республика незамедлительно приступить к реализации этих предложений? Что необходимо предпринять, чтобы эти предложения не остались «на бумаге»?

— Для включения в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года отраслевой рабочей группой ДФО сформирован и внесен ряд предложений по поддержке семей с детьми, в том числе молодых семей. Однако в проекте программы предложения республики учтены частично. В проект программы включены мероприятия по дополнительной поддержке семей при рождении детей, в частности единовременная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка и ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка, а также мероприятия по введению сертификатов на семейный отдых детей с родителями в ДФО, предоставлению «семейного автомобиля» при рождении пятого ребенка.

В настоящее время ведется работа с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики по включению всех предложений республики в проект программы. Средства на реализацию мероприятий будут предусмотрены после утверждения Национальной программы.

По ипотеке. В настоящее время Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан и находится на согласовании, в том числе в субъектах Российской Федерации, проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» на возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным отдельным категориям граждан Российской Федерации на приобретение или строительство жилых помещений (квартир, домов) на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в целях развития человеческого капитала». В проекте предусматривается предоставление средств агентству на возмещение кредитным организациям недополученных доходов по кредитным договорам, заключенным в рублях не ранее 1 декабря 2019 года, при соответствии кредитного договора условиям оплаты заемщиком за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства материнского (семейного) капитала), бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов либо от организации — работодателя заемщика, не менее 15% стоимости приобретаемого жилого помещения. Размер кредита — до 6 млн рублей (включительно), сроки кредита — не более 240 месяцев (20 лет). В целях доступности и максимального участия в данном мероприятии молодых семей, у которых, как правило, доходы не позволяют внесения обеспечения первоначального взноса в предлагаемом размере, нами подготовлено заключение в части снижения размера первоначального взноса приобретаемого жилья с 15 до 5%.

Реализация мероприятия будет осуществляться за счет субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике», которая будет предоставлять средства на возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам, предоставленным отдельным категориям граждан Российской Федерации на приобретение или строительство жилых помещений (квартир, домов) на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в целях развития человеческого капитала. Выделение средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не требуется.

— На заседании президиума Госсовета прозвучали другие предложения, направленные на улучшение социальной ситуации в регионах Дальнего Востока. В частности, прозвучали предложения по возрождению строительства арендного жилья, увеличению бюджетного набора в дальневосточные вузы. Какие из этих предложений наиболее интересны Якутии? К реализации каких республика готова подключиться?

— Оба интересны, к обоим готовы подключиться. По строительству арендного жилья — это вообще наше предложение включить его в программу развития Дальнего Востока. Заседание по рассмотрению проекта данной программы запланировано на ноябрь 2019 года. На сегодняшний день потребность в средствах для реализации данного мероприятия на территории Республики Саха (Якутия) составляет порядка 6,4 млрд рублей на строительство 86,5 тыс. кв. м жилья, или 1,6 тыс. квартир для отдельных категорий граждан, в том числе это работники бюджетной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт) — 1302 семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами — 100 семей; работники правоохранительных органов — 200 семей.

По вузам — согласно потребности предприятий и организаций в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на 2018–2027 годы с учетом инвестиционных проектов составила 11 3945 человек, в том числе с высшим образованием — 32 942 человека (28,9% от общей потребности). Наибольшая потребность в работниках наблюдается в промышленности, строительстве, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве. Есть потребности в специалистах сфер культуры, ЖКХ и энергетики, связи и информатизации. Потребность в кадрах компаний-инвесторов, реализующих и планирующих реализовать инвестиционные проекты на территории республики, составляет 32,6 тыс. человек. Наиболее востребованными для реализации инвестиционных проектов являются специалисты технических профилей в сферах: горное и нефтегазовое дело, прикладная геология, технология наземного транспорта, электро- и теплоэнергетика.

— Социальная жизнь невозможна сегодня без развития культуры. На ВЭФ было заключено соглашение между правительством Якутии и группой ВИС о создании уникального культурного кластера в Якутии. Когда может начаться реализация этого соглашения? Что станет первым объектом кластера и когда? Есть ли кадры?

— ​​​​​Реализация соглашения о ГЧП начата с момента ее подписания. На данный момент мы согласовываем задание на проектирование объекта, подключили все заинтересованные ведомства. Эскизный проект планируется согласовывать в конце текущего года, как представит частный партнер. Объект является уникальным, аналогов которому нет в России и мире. Масштабный культурно-развлекательный кластер международного уровня будет построен в условиях вечной мерзлоты. Проектирование с государственной экспертизой займет довольно продолжительное время (срок выхода с экспертизы — не раньше второго квартала 2020 года). Летом следующего года частный партнер планирует выйти на строительную площадку. Строительство Государственной филармонии и Центра эпоса, включающего в себя театр «Саха» и театр «Олонхо», будет вестись одновременно, причем ввод филармонии в эксплуатацию намечен не позднее 2022 года, а Центра эпоса — в 2023 году.

Благодаря уровню оснащения и благоустройства комплекс станет одним из ключевых факторов социокультурного развития Якутии. Это будет новая архитектурная доминанта столицы республики, точка массового притяжения туристов. По уровню механизации, интеграции современных инженерных решений и технологий комплекс не уступает ведущим мировым и российским сценическим объектам. Например, таким, как московское «Зарядье», которое до сих пор признается единственным в России общественным пространством такого уровня.

По вопросу подготовки кадров Министерство культуры Республики Саха (Якутии) в упреждение проводит эту работу, и, конечно же, сотрудники, работающие в существующих объектах, будут рассмотрены в приоритетном порядке.

— Пятый ВЭФ завершен, и его итоги подведены. Начала ли Якутия готовиться к ВЭФ-2021? Какие планы на будущий год по использованию этой площадки для развития республики?

​​​​​​— В следующем году мы также представим приоритетные инвестиционные проекты республики. Упор сделаем на презентацию инновационных продуктов и технологий, разработанных в республике. Кроме того, ведем активную работу по обеспечению комплексного подхода к развитию Арктической зоны и созданию необходимых условий для устойчивого развития ее жителей.

На ВЭФ-2020, учитывая нарастающий интерес стран АТР к сотрудничеству в Арктике, Якутия намерена продолжить свой курс по привлечению внимания к наиболее острым проблемам арктических территорий, начиная с необходимости модернизации связи и транспортной инфраструктуры и заканчивая экологией. ​