Айсен Николаев находится в Москве

Глава Якутии Айсен Николаев выехал с рабочей командировкой в Москву. Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев. По словам Ноева, в столице Айсен Сергеевич проведет ряд рабочих встреч по вопросам социально-экономического развития Якутии.

Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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