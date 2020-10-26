Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Москве

Айсен Николаев сегодня, 26 октября, с рабочей командировкой находится в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев. В столице России глава республики в эти дни проведет ряд рабочих встреч с руководителями федеральных органов государственной власти и крупных компаний по вопросам социально-экономического развития республики.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

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