Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Москве

На этой неделе глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ будет работать в Москве, сообщает его пресс-секретарь Афанасий НОЕВ.

В столице страны Айсен Николаев проведёт ряд рабочих встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики.

С министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ глава региона обсудит вопросы, связанные с организацией северного завоза и финансированием объектов строительства, реализуемых на территории республики в формате концессии и государственно-частного партнёрства.

Кроме того, Айсен Николаев примет участие в расширенном заседании рабочей группы под председательством помощника президента Российской Федерации Игоря ЛЕВИТИНА по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» на тему: «О дальнейшем развитии массового спорта».