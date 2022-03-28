28.03.2022
22:54
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Политика

Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Москве

На этой неделе глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ будет работать в Москве, сообщает его пресс-секретарь Афанасий НОЕВ.

В столице страны Айсен Николаев проведёт ряд рабочих встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств по вопросам обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики.

С министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ глава региона обсудит вопросы, связанные с организацией северного завоза и финансированием объектов строительства, реализуемых на территории республики в формате концессии и государственно-частного партнёрства.

Кроме того, Айсен Николаев примет участие в расширенном заседании рабочей группы под председательством помощника президента Российской Федерации Игоря ЛЕВИТИНА по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» на тему: «О дальнейшем развитии массового спорта».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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