Айсен Николаев находится с рабочей командировкой в Москве

Сегодня, 11 ноября, глава Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой находится в Москве. В столице России глава республики в эти дни проведет ряд рабочих встреч с руководителями федеральных органов государственной власти по вопросам социально-экономического развития региона. Также Ил Дархан примет участие в работе форума «Сильные идеи для нового времени», сообщает пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх