19.09.2019
09:01
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Общество

Айсен Николаев наградил якутян

За заслуги в сфере нефтяной и газовой промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить работников публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

присвоить почетные звания

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КРЫЛОВУ Андрею Валерьевичу, главному инженеру Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов;

МАГАСУМОВУ Рамилю Газыевичу, заместителю начальника Талаканского цеха крепления скважин Сургутского тампонажного управления;

ТРОФИМОВУ Владимиру Владимировичу, начальнику промысловогеофизической партии № 2 Талаканской экспедиции геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика»;

ФРОЛОВУ Сергею Вячеславовичу, вышкомонтажнику 4 разряда Талаканского вышкомонтажного цеха № 2 Талаканского отделения Лянторского вышкомонтажного управления;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КАРЛОВУ Александру Михайловичу, главному геологу – заместителю начальника нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть»;

ЧЕРЯКОВУ Игорю Алексеевичу, заместителю главного геолога – начальнику геологического управления;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

МИХАЙЛОВУ Андрею Рудольфовичу, начальнику Витимского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургунефтедорстройремонт»;

МОЛЧАНОВУ Олегу Ивановичу, водителю автомобиля Витимского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт».

СТРАТАНУ Игорю Олеговичу, начальнику Талаканского управления технологического транспорта № 1;

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

КЛАДОВУ Владимиру Анатольевичу, электрогазосварщику 6 разряда участка № 5 строительно-монтажного управления № 4 Сургутского строительно-монтажного треста № 1.

Наградить

ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

КОНДРАШКИНА Олега Петровича, главного инженера проекта бюро главных инженеров проектов Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть»;

МИНИБАЕВА Игоря Эдуардовича, начальника управления по имущественным отношениям публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» на территории Республики Саха (Якутия) и Восточной Сибири;

МОЖГИНА Сергея Артемовича, слесаря по обслуживанию буровых 6 разряда районной инженерно-технологической службы 2 (бурение) комплексной экспедиции глубокого разведочного бурения 1 Управления поисково-разведочных работ;

САРЫЧЕВА Сергея Владимировича, мастера по опробованию (испытанию) скважин районной инженерно-технологической службы 3 (испытание) комплексной экспедиции глубокого разведочного бурения 1 Управления поисково-разведочных работ;

СЕРКИНА Евгения Александровича, электромеханика по торговому и холодильному оборудованию 5 разряда сетевого района базы производственного обслуживания управления электросетевого хозяйства нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть».

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

КАЗЕЙ Ирину Васильевну, повара 4 разряда столовой № Т2 нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» производственной единицы № 8 Талаканского отделения Белоярского отдела рабочего снабжения Торгово-производственного управления;

КУТИМСКОГО Евгения Михайловича, опрессовщика труб 4 разряда цеха по подготовке к эксплуатации и ремонту бурильных труб Центральной трубной базы;

МИРОНОВА Андрея Анатольевича, оператора по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа № 2 нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть».

Глава Республики Саха (Якутия)                                                       А. НИКОЛАЕВ

17 сентября 2019 года
№ 741

Источник: http://ysia.ru/o-nagrazhdenii-gosudarstvennymi-nagradami-respubliki-saha-yakutiya-38/
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