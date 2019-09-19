Айсен Николаев наградил якутян

За заслуги в сфере нефтяной и газовой промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить работников публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»: присвоить почетные звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» КРЫЛОВУ Андрею Валерьевичу, главному инженеру Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов; МАГАСУМОВУ Рамилю Газыевичу, заместителю начальника Талаканского цеха крепления скважин Сургутского тампонажного управления; ТРОФИМОВУ Владимиру Владимировичу, начальнику промысловогеофизической партии № 2 Талаканской экспедиции геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика»; ФРОЛОВУ Сергею Вячеславовичу, вышкомонтажнику 4 разряда Талаканского вышкомонтажного цеха № 2 Талаканского отделения Лянторского вышкомонтажного управления; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» КАРЛОВУ Александру Михайловичу, главному геологу – заместителю начальника нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть»; ЧЕРЯКОВУ Игорю Алексеевичу, заместителю главного геолога – начальнику геологического управления; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» МИХАЙЛОВУ Андрею Рудольфовичу, начальнику Витимского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургунефтедорстройремонт»; МОЛЧАНОВУ Олегу Ивановичу, водителю автомобиля Витимского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт». СТРАТАНУ Игорю Олеговичу, начальнику Талаканского управления технологического транспорта № 1; «ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)» КЛАДОВУ Владимиру Анатольевичу, электрогазосварщику 6 разряда участка № 5 строительно-монтажного управления № 4 Сургутского строительно-монтажного треста № 1. Наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) КОНДРАШКИНА Олега Петровича, главного инженера проекта бюро главных инженеров проектов Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть»; МИНИБАЕВА Игоря Эдуардовича, начальника управления по имущественным отношениям публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» на территории Республики Саха (Якутия) и Восточной Сибири; МОЖГИНА Сергея Артемовича, слесаря по обслуживанию буровых 6 разряда районной инженерно-технологической службы 2 (бурение) комплексной экспедиции глубокого разведочного бурения 1 Управления поисково-разведочных работ; САРЫЧЕВА Сергея Владимировича, мастера по опробованию (испытанию) скважин районной инженерно-технологической службы 3 (испытание) комплексной экспедиции глубокого разведочного бурения 1 Управления поисково-разведочных работ; СЕРКИНА Евгения Александровича, электромеханика по торговому и холодильному оборудованию 5 разряда сетевого района базы производственного обслуживания управления электросетевого хозяйства нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть». ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» КАЗЕЙ Ирину Васильевну, повара 4 разряда столовой № Т2 нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» производственной единицы № 8 Талаканского отделения Белоярского отдела рабочего снабжения Торгово-производственного управления; КУТИМСКОГО Евгения Михайловича, опрессовщика труб 4 разряда цеха по подготовке к эксплуатации и ремонту бурильных труб Центральной трубной базы; МИРОНОВА Андрея Анатольевича, оператора по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа № 2 нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть». Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ 17 сентября 2019 года

№ 741

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