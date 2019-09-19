Айсен Николаев наградил якутян
За заслуги в сфере нефтяной и газовой промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить работников публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
присвоить почетные звания
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КРЫЛОВУ Андрею Валерьевичу, главному инженеру Управления по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов;
МАГАСУМОВУ Рамилю Газыевичу, заместителю начальника Талаканского цеха крепления скважин Сургутского тампонажного управления;
ТРОФИМОВУ Владимиру Владимировичу, начальнику промысловогеофизической партии № 2 Талаканской экспедиции геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика»;
ФРОЛОВУ Сергею Вячеславовичу, вышкомонтажнику 4 разряда Талаканского вышкомонтажного цеха № 2 Талаканского отделения Лянторского вышкомонтажного управления;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КАРЛОВУ Александру Михайловичу, главному геологу – заместителю начальника нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть»;
ЧЕРЯКОВУ Игорю Алексеевичу, заместителю главного геолога – начальнику геологического управления;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
МИХАЙЛОВУ Андрею Рудольфовичу, начальнику Витимского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургунефтедорстройремонт»;
МОЛЧАНОВУ Олегу Ивановичу, водителю автомобиля Витимского дорожного ремонтно-строительного управления треста «Сургутнефтедорстройремонт».
СТРАТАНУ Игорю Олеговичу, начальнику Талаканского управления технологического транспорта № 1;
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
КЛАДОВУ Владимиру Анатольевичу, электрогазосварщику 6 разряда участка № 5 строительно-монтажного управления № 4 Сургутского строительно-монтажного треста № 1.
Наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
КОНДРАШКИНА Олега Петровича, главного инженера проекта бюро главных инженеров проектов Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть»;
МИНИБАЕВА Игоря Эдуардовича, начальника управления по имущественным отношениям публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» на территории Республики Саха (Якутия) и Восточной Сибири;
МОЖГИНА Сергея Артемовича, слесаря по обслуживанию буровых 6 разряда районной инженерно-технологической службы 2 (бурение) комплексной экспедиции глубокого разведочного бурения 1 Управления поисково-разведочных работ;
САРЫЧЕВА Сергея Владимировича, мастера по опробованию (испытанию) скважин районной инженерно-технологической службы 3 (испытание) комплексной экспедиции глубокого разведочного бурения 1 Управления поисково-разведочных работ;
СЕРКИНА Евгения Александровича, электромеханика по торговому и холодильному оборудованию 5 разряда сетевого района базы производственного обслуживания управления электросетевого хозяйства нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть».
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
КАЗЕЙ Ирину Васильевну, повара 4 разряда столовой № Т2 нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть» производственной единицы № 8 Талаканского отделения Белоярского отдела рабочего снабжения Торгово-производственного управления;
КУТИМСКОГО Евгения Михайловича, опрессовщика труб 4 разряда цеха по подготовке к эксплуатации и ремонту бурильных труб Центральной трубной базы;
МИРОНОВА Андрея Анатольевича, оператора по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа № 2 нефтегазодобывающего управления «Талаканнефть».
Глава Республики Саха (Якутия) А. НИКОЛАЕВ
17 сентября 2019 года
№ 741
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