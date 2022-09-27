Айсен Николаев наградил выдающихся якутян

В День государственности Якутии, 27 сентября, глава республики Айсен Николаев вручил высокие государственные награды представителям разных профессий и отраслей экономики, трудившихся во благо процветания и социально-экономического развития региона, сообщает ЯСИА.

Ил Дархан поздравил с Днем государственности и напомнил, что 32 года назад, 27 сентября 1990 года, депутаты Верховного Совета XII созыва во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым приняли Декларацию о государственном суверенитете республики. В условиях колоссальных политических и экономических перемен этот исторический документ подтвердил незыблемость единства республики как части великой России, подтвердил преемственность судьбоносных решений 1922 года об автономии Якутии в составе РСФСР.

«Уважаемые сограждане, всех вас объединяет вера в свой профессиональный, служебный долг и, конечно же, объединяет искренний патриотизм. Эти качества и ваш пример востребованы сегодня как никогда. Уверен, истинный патриотизм, настоящая любовь и верность Родине проявляются в переломный момент для истории. Сегодня мы все, наша республика и страна, вновь проходим суровые испытания на прочность. В самые тяжелые для Родины времена якутяне всегда вставали на защиту Отечества. Мы воздаем дань и народную благодарность якутянам — участникам специальной военной операции, борьбы за будущее России, за ее безопасность и свободу. Здесь, на малой родине, мы всем обществом должны поддержать, окружить теплом и заботой семьи наших воинов», — обратился к присутствующим Айсен Николаев.

Глава Якутии вручил орден Мужества родственникам погибших во время специальной военной операции защитников Отечества. Посмертно награждены Петр Корнилов, Иннокентий Михайлов, Николай Сибиряков. Память земляков почтили минутой молчания.

«Сегодня мы чествуем наших сограждан, которые показывают пример трудовой доблести в непростое время, как это делали наши старшие поколения в годы Великой Отечественной войны. Вашему примеру должно следовать всё наше общество. Ведь сегодня жизненно важно, чтобы каждый из нас на своем посту, будь то передовая или рабочее место, со всей отдачей и ответственностью выполнял свой боевой, профессиональный, гражданский долг. Нам, якутянам, присущи мудрость и стойкость. И в этом испытании мы будем верны своему Отечеству. Уверен победа будет за нами, ведь мы на стороне добра и справедливости», — сказал Николаев.

Далее глава республики в торжественной обстановке вручил высокие государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) выдающимся деятелям культуры и науки, образования и здравоохранения, передовикам промышленности и сельского хозяйства, представителям отраслей экономики и социальной сферы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», почетными званиями в разных профессиях, благодарностью президента России, грамотой главы республики, знаком отличия «Гражданская доблесть», премией в области здравоохранения отмечены более 50 жителей Якутии.

Орденом республики «Полярная звезда» наградили директора Удачнинского горно-обогатительного комбината — координатора предприятий Аппарата управления акционерной компании в городе Удачный “АЛРОСА” Сергея Павленко. Звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)» удостоился научный руководитель административно-управленческого аппарата Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук – обособленного подразделения Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, кавалер ордена Почета, заслуженный деятель науки республики Анатолий Алексеев.