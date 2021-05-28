Айсен Николаев наградил победителя и призеров Всероссийской олимпиады школьников

Глава Якутии сегодня, 28 мая, встретился с победителем и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Айсен Николаев поздравил ребят, их учителей, родителей с высоким достижением и выразил гордость за их победу на престижном мероприятии, в котором они достойно представили республику.

По словам Ил Дархана, ребят впереди ждет сложный, непростой выбор профессии, определение своего будущего. «Сегодня мир очень быстро меняется. Мы живем в эпоху, когда десятки профессий, которые вчера были востребованы, уже сегодня и в ближайшие десятки лет исчезнут, их уже сегодня заменяет машина, завтра будет заменять искусственный интеллект. Вместе с тем, те из школьников, кто умеет неординарно мыслить, кто умеет творчески находить решения тех или иных задач, они всегда будут востребованы. Я всегда считал и считаю, что главное, чему нас должна школа научить, – это думать», – отметил Глава республики и обратил внимание собравшихся на своего первого учителя по физике Виктора Потапова, который в свое время готовил его к олимпиадам по физике.

Глава Якутии сказал, что в республике поддерживают интеллектуальное, духовное, культурное развитие подрастающего поколения. В 2022 году – в год 100-летия республики – состоятся Международные интеллектуальные игры. Новое здание Малой академии наук возводится в соответствии с современными стандартами. Ил Дархан выразил уверенность в том, что и в дальнейшем республика будет уделять внимание работе с одаренными детьми.

«Всем мы уделяем равное внимание, но работа с одаренными детьми во все времена в любой стране всегда требовала очень серьезного подхода со стороны государства. Вы – будущее нашей республики, нашей страны, поэтому я хочу, чтобы вы закончили лучшие вузы страны и мира, сделали все, чтобы помочь в развитии нашей республики, нашей России. У вас для этого возможности есть», – подчеркнул руководитель региона.

Айсен Николаев поделился тем, что сегодня с одним из крупнейших российских бизнесменов Альбертом Авдоляном выбрали место, где в ближайшие два года будет построено крупнейшее образовательное учреждение. По словам Главы Якутии, впервые в истории республики на частные средства создадут огромный образовательный комплекс и обучение в нем будет бесплатное. Первый такой комплекс, как пример социальной ответственности бизнеса, возведен в Иркутске, второй будет построен в районе Жатая.

Ил Дархан отметил, что образование – это тот фундамент, на котором республика держится и будет идти вперед. Айсен Николаев выразил благодарность участникам мероприятия и пожелал удачи, осуществления самой заветной мечты.

Министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев проинформировал об итогах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в республике в 2020-2021 учебном году. Всего более 56% всех школьников республики приняли участие в олимпиадах. На региональном этапе по сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 248 школьников. На заключительном этапе всероссийской олимпиады республику представили 27 учеников по 20 предметам из 9 школ трех районов и г. Якутска.

В своем выступлении ректор Малой Академии наук РС (Я) Василий Павлов остановился на подготовке школьников республики ко всероссийской олимпиаде и поддержке, поощрении участников заключительного этапа олимпиады.

Победитель всероссийской олимпиады школьников по предмету «Обществознание» 2020 года, призер всероссийской олимпиады школьников по предмету «Литература» 2019 года, ученик 11 класса Якутского городского лицея Кирилл Ескин выразил благодарность руководству республики, Малой академии наук, учителю Татьяне Микольчук, своей школе за поддержку и поделился своим опытом участия в олимпиадах.

«Это действительно результат каждодневной направленной работы и, в первую очередь, над самим собой, преодоление себя», – подчеркнул победитель и сказал, что олимпиада дает возможность почувствовать себя защитником чести региона.

От имени наставников учитель физики Республиканского лицея-интерната Виктор Потапов, учитель физической культуры Информационно-технологического лицея №24 им. Е.А. Варшавского г. Нерюнгри Виктория Кравец рассказали об особенностях подготовки призеров олимпиад. Заслуженный учитель РФ Виктор Потапов отметил, что, анализируя олимпиады по математике, физике, химии, пришли к выводу, что детей надо приучать к олимпиадам с очень раннего возраста, начиная с 5 класса, и в 7-8 классах у детей появляется интерес к конкретному предмету.

Айсен Николаев вручил Диплом победителя всероссийской олимпиады школьников по предмету «Обществознание» ученику 11 класса Якутского городского лицея Кириллу Ескину, Дипломы призеров по предмету «Физика» ученику 11 класса Республиканского лицея-интерната Станиславу Новикову, по предмету «Биология» ученику 11 класса Республиканского лицея-интерната Павлу Николаеву, по предмету «Экология» ученице 11 класса Якутского городского лицея Диане Гомбоевой, по предмету «Литература» ученице 9 класса Тюнгюлюнской средней школы Мегино-Кангаласского улуса Валерии Матросовой. Также Дипломы призеров вручены ученикам 10 класса Информационно-технологического лицея № 24 им. Е.А. Варшавского г. Нерюнгри Дарине Кравец, Даниле Плотникову.

Благодарственным письмом Главы республики за подготовку победителя по предмету «Обществознание» награждена учитель обществознания Якутского городского лицея Татьяна Микольчук, за подготовку призера по предмету «Физика» – учитель физики Республиканского лицея-интерната Виктор Потапов. Также Благодарственным письмом Ил Дархана отмечены инженер АО «Якутскэнерго», призер олимпиады 2000 и 2002 годов Александр Мохначевский, учитель физической культуры Информационно-технологического лицея № 24 им. Е.А. Варшавского г. Нерюнгри Виктория Кравец, тренер спортивной школы единоборств «Эрэл» г. Нерюнгри Людмила Коляго, учитель русского языка и литературы Тюнгюлюнской средней школы Мегино-Кангаласского улуса Маргарита Киренская, учитель биологии Республиканского лицея-интерната Илья Яковлев.