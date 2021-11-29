Айсен Николаев наградил Андрея Борисова

Глава Якутии Айсен Николаев 28 ноября наградил за значительный вклад в укрепление мира и дружбы, особые заслуги в области театрального искусства, активную государственную деятельность и многолетний плодотворный труд Почётным знаком Республики Саха (Якутия) «За укрепление мира и дружбы народов» Государственного советника Республики Саха (Якутия), художественного руководителя Саха академического театра имени П.А. Ойунского, лауреата Государственной премии СССР и РФ Андрея Саввича Борисова.

«Большая заслуга Андрея Саввича Борисова в том, что он сумел поднять сознание нашего народа на другой культурный и духовный уровень. Это очень важно. Можно строить дороги, школы, дворцы культуры, заводы, но если дух народа не будет соответствовать этим изменениям, то продвижения вперёд не будет. Именно тот импульс, который был дан развитию нашей культуры благодаря сподвижнической работе Андрея Саввича, позволяет нашему многонациональному народу уверенно смотреть в будущее», — отметил в своём выступлении Айсен Николаев на открытии творческой декады «Желанный берег Андрея Борисова…»

Глава республики подчеркнул, что особой чертой характера Андрея Саввича является то, что он выхватывает идеи из воздуха и потом их реализует. Сегодня реальным воплощением его идей служат Театр Олонхо, Государственная филармония, Арктический государственный институт культуры и искусств, Сахацирк и другие.

«Вы по праву являетесь ярким духовным лидером современности, истинным патриотом земли Олонхо, посвятившим всю свою жизнь процветанию родного края, приумножению его духовного наследия, признанию самобытного искусства Якутии на мировом уровне, укреплению культурных связей между братскими народами», — сказал Ил Дархан и пожелал юбиляру дальнейших творческих успехов, неиссякаемой энергии и воплощения в жизнь всех намеченных планов, в том числе по реализации мегапроекта, связанного со строительством Арктического центра эпоса и культуры.

В свою очередь Андрей Борисов поблагодарил главу республики за вклад в сохранение многовекового наследия Якутии, её культуры и духовных ценностей, огромный пласт проводимой работы, направленной на поддержку самых интересных идей и проектов для развития культурной жизни региона. Открытие творческой декады мастера, приуроченной его 70-летнему юбилею, состоялось на сцене Саха академического театра имени П.А. Ойунского. В этот день Андрея Борисова наравне с деятелями культуры и искусства Якутии поздравили его ученики, друзья и соратники, приехавшие из Бурятии, Хакасии, Алтая, Тывы и других регионов страны. Открытие творческой декады «Желанные берега Андрея Борисова…» завершилось показом одного из лучших образцов якутского эпоса Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» в постановке Степаниды Борисовой.