Айсен Николаев: На самом деле у нашей страны было одно требование…

Глава Якутии Айсен Николаев 28 февраля в ходе планёрного совещания с руководством правительства и администрации главы и правительства, озвучил важность принятия исчерпывающих мер по сохранению социально-экономической стабильности в регионе в условиях западных санкций.

«Нам надо чётко понимать, что сегодня мы живём в абсолютно новых политических реалиях. На нашу страну идёт беспрецедентное давление со стороны западных и европейских стран, вводятся жёсткие санкционные меры. Мы должны быть к этому готовы и наша задача обеспечить в Якутии социально-экономическую стабильность в условиях западных санкций. Сейчас мы все должны поддержать нашего президента, поддержать нашу армию, которая проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Уверен, что в этом вопросе мы достигнем успеха», — сказал глава региона.

Лидер республики подчеркнул, что президентом страны было сделано очень многое для решения этой проблемы.

«На самом деле у нашей страны было одно требование – чтобы Украина не входила в состав стран НАТО и оставалась нейтральной страной. Но в ситуации, когда господствующей идеологией на Украине становится неприкрытая фашистская идеология, мы, как страна, положившая на алтарь победы больше чем кто-либо в мире, когда десятки миллионов людей погибли, уничтожая фашизм в XX веке, не могли допустить того, чтобы соседняя страна превратилась в фашистскую страну», — отметил глава республики.