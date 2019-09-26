Айсен Николаев — на прямой связи

26 сентября прошла прямая линия главы республики Айсена НИКОЛАЕВА, которую транслировали телеканалы НВК САХА, Якутия — 24, ГТРК Россия — 24, а так соцсети. Сотни вопросов самого широкого спектра поступили от жителей Якутии как по телефону, так и он-лайн.

Ипотека под 2% годовых для молодых семей

— Глава государства дал поручение, которое уже издано, о том, что до 15 декабря 2019 года все нормативные правовые акты должны быть приняты на уровне правительства России. В целом эти кредиты могут получать молодые семьи, один из супругов в которых еще не достиг 35 лет, постоянно проживающие на Дальнем Востоке. Размер кредита будет до 5-6 миллионов рублей. Мы ставим вопрос, чтобы не было первоначального взноса. Ипотеку можно будет взять на покупку квартиры на первичном рынке или строительство дома. Так же решается вопрос, чтобы владельцы дальневосточных гектаров тоже могли воспользоваться этим кредитом.

Ипотека станет выдаваться через специализированные уполномоченные органы – Дом.рф. В Якутии их агент – Республиканское ипотечное агентство, которое принадлежит региональному правительству. У нас в очереди стоит около 8,5 тысячи молодых семей.

Во время прямой линии Айсену Николаеву задали вопрос о задержании пограничниками оленеводов в Усть-Янском районе. Он назвал ситуацию не поддающейся логическому объяснению и обещал, что будут приняты меры по защите прав пострадавших, сообщает ЯСИА.

О мосте через Лену

Отвечая на вопрос жителя Старой Табаги о перспективах строительства моста через Лену и судьбе поселка, Айсен Николаев сообщил, что сейчас на федеральном уровне решается вопрос об источнике финансирования.

— Проект очень дорогой, протяженность моста составит примерно 3,5 км, и надо учесть 20 километров подъездных путей. Когда проектно-сметная документация будет готова, тогда и определится точная сумма. Да, створ моста будет проходить через село Старая Табага, поскольку его строительство в другом месте повлечет больше затрат. Под изъятие на двух берегах реки попадает около 80 участков, которые зарезервированы. В случае изъятия земельных наделов у собственников, все получат достойную рыночную компенсацию. Сама Старая Табага останется на месте, и строительство моста должно дать толчок развитию села.

О задержании оленеводов пограничниками

Жительница арктической зоны спросила об инциденте, когда пограничники задержали за нарушение паспортного режима оленеводов из села Юкагирское Усть-Янского района. «Неужели оленеводы должны ходить по своей тундре с паспортами?» – недоумевают северяне.

— Эта ситуация не поддаётся логическому объяснению. Люди спокойно работали на территории своего стойбища, где они традиционно десятки лет трудятся, в 50 км от Юкагира. Прилетает вертолет, оттуда выскакивают вооруженные люди, пограничники, проводят поверхностный осмотр местности, грузят людей и оружие, которое у них было (и обязательно должно быть), бивни мамонта, что они попутно собирали, и увозят за сотню километров для установления личности. Выписали им штраф в 500 рублей и выставили за дверь. Куда эти люди должны пойти, ведь они находятся очень далеко от своего дома? Как оказалось, чтобы они смогли вернуться домой, необходимо потратить более 300 тысяч рублей на дорогу. Я дал поручение уполномоченному по правам КМНС защищать права задержанных, в том числе оказывать им юридическую помощь.

Сейчас они вылетели из Якутска в Депутатский, затем им предстоит проделать сложный маршрут: Депутатский — Усть-Куйга — Нижнеянск, а далее по морю добраться до Юкагира.

А то, что в стаде было 1,5 тысячи оленей? Понятно, что животные там стоять не будут, они по всей тундре разбегутся. Кто их соберет? Конечно, формально, возможно, пограничники и правы, но, с другой стороны, нужно соизмерять тяжесть нарушения.

О снижение стоимости грузоперевозок по железной дороге

— Конечно же, приход железной дороги до станции Нижний Бестях, начало работы в постоянном режиме грузового и пассажирского сообщения имеют огромное значение для республики. 35 лет шло строительство Амуро-Якутской магистрали – это заслуга нескольких поколений руководителей Якутии, трудовой подвиг десятков тысяч людей, которые работали на этой стройке, отстаивали ее, довели до Нижнего Бестяха и ввели в постоянную эксплуатацию.

Благодаря вводу в постоянную эксплуатацию железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе стоимость грузоперевозок может снизиться на 25-30%, что должно отразить на ценах, что должны почувствовать на себе все жители республики.

Навигация в условиях обмеления Лены

— Сегодня доставлено уже 94% всех грузов для нужд республики и хозяйствующих субъектов. Навигация продолжается. Уверенность есть — все, что нужно, завезем. Отмечу, что падение уровня воды, особенно в верховьях Лены, дало серьезное удорожание завоза как для хозяйствующих субъектов, так и для перевозчиков.

Мы держим «руку на пульсе», был введен режим чрезвычайной ситуации, когда создалась угроза по завозу авиатоплива. Сейчас работы по углублению канала к Жатайской нефтебазе завершаются. Вчера два первых танкера вошли в канал, поэтому есть полная уверенность, что проблем с авиатопливом не будет.

Обмеление рек происходит с периодичностью каждые 12 лет. Были случаи, когда в 1985 году топливо на север доставлялось самолетами. Это повод для меня вновь ставить вопрос о необходимости строительства Ленского моста. Был бы мост, этой проблемы бы не существовало.

За несколько лет на 36% сократилось количество иностранцев, работающих на территории республики. В 2016 году в Якутии числилось более 20 тысяч трудовых мигрантов, на сегодняшний день – 11-12 тысяч. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямой линии, сообщает ЯСИА.

О проблеме мигрантов

Отвечая на вопрос о проблеме мигрантов, глава Якутии отметил, что соцопросы показывают, что 70% жителей России выступают за ограничение миграции.

— После резонансных мартовских событий я подписал указ об ограничении профессий, разрешенных для иностранцев. Надзорные органы подтвердили, что это входит в наши полномочия. Если сравнивать с 2016 годом, то количество иностранцев сократилось на 36% до 11-12 тысяч человек. Уверен, если мы в дальнейшем будем больше задействовать свои трудовые кадры, мотивировать их на работу, то в конечном итоге сможем добиться того, чтобы основные рабочие места занимали жители Якутии. Будем дальше двигаться в этом направлении.

Сейчас правоохранительные органы держат ситуацию под контролем, проводя постоянные проверки. Заведено свыше тысячи административных дел по нарушениям миграционного законодательства, сотни мигрантов депортированы из республики.

Глава Якутии Айсен Николаев ответил и на другие вопросы жителей республики, всего их поступило более 500.