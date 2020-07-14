14.07.2020
21:37
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Политика

Айсен Николаев: Ленский мост будет построен в 2024 году

Глава Якутии Айсен Николаев пишет в соцсетях:

Прошла рабочая встреча с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Обсудили ход реализации федерального проекта «Жилье», нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Якутии. 

Большое внимание было уделено строительству Ленского моста. Совместно с Минтрансом РФ нами проработано изменение сроков завершения строительства моста с 2025г. на 2024г.

Мостовой переход включён в проект #Нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока на период 2024г. и на перспективу до 2035г., которая в соответствии с Указом Президента РФ будет утверждена в сентябре 2020 г.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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