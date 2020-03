Айсен Николаев: Мне предлагали закрыть Якутск, но…

View this post on Instagram

Карантин — это катастрофа для не бюджетников 🤷‍♂️ . Источник @yk24.ru Глава республики Айсен Николаев заявил в эфире программы «Якутия, вперед!» на телеканале «Якутия 24» отметил, что введение карантина в регионе не планируется. ⠀ «Мне предлагали закрыть Якутск, ввести карантин. Но нужно понимать, что тогда бы десятки тысяч людей остались без средств к существованию. Даже те ограничивающие меры, которые мы ввели, я принял с тяжелым сердцем, понимая, что тысячи людей останутся просто без источника доходов и содержать им семьи будет очень тяжело. Поэтому решение о введении карантина нужно принимать как самую последнюю меру», – подчеркнул Айсен Николаев. ⠀ По его словам, решение о закрытии аэропорта Якутска может принять не глава региона, а только правительство РФ. ⠀ «Сейчас именно тот случай, когда нам нужно самоорганизоваться, быть солидарными и ответственными друг перед другом. Это единственный путь, что остановить коронавирусную инфекцию и победить ее», – заявил глава Якутии. . #sakhalife #сахалайф #карантин #айсенниколаев #илдархан #якутск #Якутия #коронавирус #короновирус #резонанс