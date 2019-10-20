Айсен Николаев: Материнская любовь — опора даже для взрослых

Уважаемые женщины! Дорогие мамы и бабушки!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с замечательным светлым и добрым праздником – Днем Матери!

Материнство – это ответственный шаг в жизни каждой женщины, достойный самого глубокого уважения. Для каждого из нас самые теплые чувства, светлые воспоминания, любовь и забота связаны с матерью. Мама – наш главный наставник, мудрый советчик и преданный друг. Благодаря материнской любви и заботе ребенок делает первые шаги, произносит первые слова и на каждом этапе своей жизни получает поддержку и уверенно движется вперед. Материнская любовь, ее участие и сопереживание являются опорой, даже когда мы становимся взрослыми.

Созидающая роль матери, исходящие от нее позитивные жизненные ориентиры – это основа крепкой семьи, духовное возрождение общества, полноценное развитие государства.

Поддержка материнства и детства, укрепление института семьи, повышение семейных ценностей всегда были и остаются одним из приоритетных направлений социальной политики Якутии. В республике уделяется большое внимание вопросам укрепления семей, поддержке многодетных и приёмных родителей, улучшению демографической ситуации, самореализации и занятости женщин во всех сферах деятельности.

Правительство республики будет и дальше инвестировать в социальную сферу, развивать систему здравоохранения, поддерживать строительство новых школ и детских садов, спортивных и культурных объектов, сохранять и укреплять традиции бережного отношения к материнству. Уверен, что эти меры помогут матерям вырастить и воспитать достойное поколение якутян.

Дорогие наши матери, бабушки, прабабушки! Выражаю искреннюю признательность за вашу жизненную мудрость, любовь и доброту. В этот знаменательный день особые слова благодарности мы посвящаем многодетным и приёмным матерям – за самоотверженный труд, душевную щедрость и тепло.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, мира и добра!