Айсен Николаев — личный приём граждан

Личный прием прошел в общественной приёмной Президента Российской Федерации. Жители Якутии обратились к главе республики с просьбами о выделении жилья, решении вопросов социальной поддержки, с проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Такие встречи позволяют лучше понять, что больше всего волнует якутян и совместными усилиями менять жизнь к лучшему. Важно, что люди обращаются не только за поддержкой, но и предлагают важные и полезные инициативы», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Так, жительница Якутска Анна Иванова обратилась к главе республики с просьбой решить жилищный вопрос. Она рассказала, что относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из двух квартир, предложенных городской администрацией для заселения, девушка выбрала вариант в доме по ул. Кузьмина и попросила главу республики ускорить процесс с выделением жилья.

Айсен Николаев сообщил, что Анна сможет встретить Новый год уже в новой квартире и поручил руководству города ускорить процесс и оформление всех требующихся документов.

Женщина, воспитывающая ребенка-инвалида по зрению, попросила Айсена Николаева помочь в устройстве сына в интернат республиканской (специальной) коррекционной школы V вида. Мальчику в этом году исполнилось семь лет и он пошел в первый класс. В своём обращении женщина озвучила, что у неё трое детей, самый младший грудничок, поэтому ей трудно ежедневно возить и забирать сына из школы, расположенной на окраине города и обратилась с просьбой решить вопрос с устройством сына в школьный интернат.

Глава республики пообещал помочь – после снятия карантина мальчика заселят в интернат коррекционной школы. Соответствующее поручение передано в адрес Министерства образования и науки республики.

Житель села Хонуу Момского улуса Владислав Хабаров поинтересовался сроками ввода дизельной электростанции. Глава республики сообщил, что проектно-сметная документация на строительство в селе Хонуу автоматизированного гибридного энергокомплекса получила положительное заключение государственной экспертизы. После открытия автозимника в село начнут поставляться строительные материалы и оборудование. Энергокомплекс будет построен до конца 2022 года.