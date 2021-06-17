Айсен Николаев лично проверил, как строят школу в Борогонцах

Глава Якутии Айсен Николаев 17 июня проверил ход строительства в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса нового здания школы №2, возводимого в рамках реализации национального проекта «Образование».

Современное здание школы на 450 мест станет одним из самых крупных образовательных объектов Усть-Алданского улуса. Новый объект распахнёт свои двери в декабре 2022 года.

Согласно проекту, в трёхэтажном здании общей площадью 5 854,87 кв. метров, будут размещены 17 учебных кабинетов, три лаборатории, мастерские, спортивный и гимнастический залы, столовая, библиотека, методические кабинеты, актовый зал на 270 мест.

В проекте также учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Предполагается наличие пандусов, санузлов с расширенными дверными проемами, лестничных подъемников.

На прилегающей территории школы будут оборудованы игровые комплексы с теневыми навесами, физкультурно-спортивная зона.

Современный общеобразовательный объект заменит деревянное здание Мюрюнской СОШ №2 1973 года постройки, которая является одной из самых больших в улусе по количеству учащихся.

После осмотра стройплощадки Айсен Николаев пообщался с жителями села. Представители общественности Усть-Алданского улуса выразили Ил Дархану слова благодарности за поддержку развития района, строительство спортивных и социальных объектов. «В следующем году спустя более 20 лет наш улус вновь примет VIII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия). Этого события мы ждём с нетерпением и благодарим вас за строительство социальных, культурных и спортивных объектов», — сказали Валентина Шадрина и Мария Петухова.

В свою очередь глава республики пожелал жителям Усть-Алданского улуса сплотиться и провести Спортивные игры на высоком организационном уровне.