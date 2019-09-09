Айсен Николаев: Культура Якутии стоит на судьбоносной развилке…

На встрече главы Якутии с главными редакторами республиканских СМИ, состоявшейся 9 сентября, SakhaLife спросил о резонансном проекте — Арктическом центре эпоса и искусств. Как возник этот проект, предусмотрены ли в нем федеральные или какие-то международные деньги. И откуда пошла эта идея, ведь она под разными названиями возникала и раньше.

Айсен НИКОЛАЕВ, прежде всего, остановился на материальной части проекта. Определенный резонанс вызывает озвученная сумма мегапроекта в культуре в 18 млрд. рублей. И она действительно огромная. Сумма, конечно, не предполагает разового использования ее из бюджета. Имеется в виду, что эта сумма может быть вложена до 2031 года. Причем, техническая стоимость строений обойдется в 9,5 млрд. руб. В 18 же млрд. руб. «сидят» проценты за привлеченные средства, обслуживание займов, инженерные коммуникации как электрика, вода и т.д. В этой же сумму включены и налоги. То есть, проект постарались рассчитать досконально.

Далее глава республики отметил идеологическую часть проекта. По его мнению, культура Якутии сейчас стоит на развилке. За постсоветский период она набрала хороший темп и динамику. И сейчас перед культурой республики стоит дилемма: остаться на уровне провинциального города или заявить о своих амбициях на уровне страны, а может, и мирового пространства. От того, каким путем решат идти якутяне, и зависит, быть ли Арктическому центру эпоса и искусств. Многие города выбирают первый путь – уровень культуры периферийного города, не пробивая потолки, не стремясь к звездам, крепко стоя на Земле, рассчитывая на имеющиеся ресурсы.

Но некоторые города решают идти вторым путем – амбициозным. И уже строятся культурные центры, некоторые из которых по стоимости превосходят якутский проект Арктического центра эпоса и искусств. Таким путем идут Приморье, Калининград, Кемерово, Севастополь и другие города. В Якутии в прежние годы уже был сделан задел на амбициозный путь. Иначе зачем нам Высшая школа музыки? Театр Олонхо? И многие другие учреждения культуры, проекты в сфере искусства?

Арктический центр эпоса и искусств будет пропагандировать не только культуру народа саха, но и других народов, населяющих республику. А также высокое классическое искусство.

По большому счету, решение принято. Но, конечно, требует обсуждения в обществе, в среде деятелей культуры и искусства, в первую очередь.

Айсен Николаев так же отметил, что по его видению, наполнение Арктического центра должно быть не только за счет бюджета. Должны подключиться креативные отрасли экономики, городское сообщество. И в будущем Арктический центр эпоса и искусств станет подлинным символом Якутска – города талантов.

Так же глава республики отметил, что надеется подключить к проекту и федеральный центр. И тогда стоимость его для республики уменьшится на долю участия федерального центра. Допустим, при условии поддержки центром, проект обойдется нам не в 18, а в 10 млрд. руб., отметил Айсен Николаев.

Культура Якутии стоит на развилке… И от того, какой путь будет выбран, будет зависеть очень многое в судьбе якутян. Понятно, что перехлест мнений в обществе неизбежен. Одни по жизни реалисты, другие – мечтатели. Средь мира дольнего для сердца вольного есть два пути…