Айсен Николаев: Культура служит приращению интеллектуального капитала Якутии

Уважаемые работники сферы культуры,

дорогие ветераны отрасли!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) поздравляю вас с Днём работника культуры России!

Культура, как неиссякаемый живой источник, питает духовность – ту уникальную силу, которая испокон веков придает нам, якутянам, силы жить и развиваться в сложных условиях Севера, преодолевать вызовы стихии, творить и созидать.

Развитию сферы культуры в нашей республике традиционно придается большое значение. Якутия всегда славится театральными, литературными, художественными достижениями. Вы своей творческой энергией, новыми идеями и замыслами, претворенными в жизнь проектами вносите весомый вклад в развитие сферы культуры всей России.

Мы гордимся новыми победами наших талантливых земляков и с благодарностью пользуемся щедрым культурным достоянием, переданным нам от старшего поколения и дальних предков.

Богатейшая и многогранная культура Якутии вдохновляет людей на новые достижения, вселяет уверенность в своих силах, укрепляет веру в лучшее.

Прошлый год, когда культурная жизнь практически замерла, был особенно сложным для вас. Но стойкость, преданность профессии, креативный подход к своей работе, глубоко присущий всем вам, позволили не пасть духом, выстоять, искать новые пути для реализации творческих замыслов.

К сегодняшнему дню шаг за шагом дома культуры, парки, библиотеки, художественные галереи, музеи театры, кинотеатры вновь гостеприимно распахивают свои двери перед посетителями. Пусть так будет всегда!

Особо отмечу, что в прошлом году наша республика удостоилась звания «Самый читающий регион России». Это говорит о том, что культура служит приращению интеллектуального капитала Якутии!

Мы проводим комплексную работу по развитию инфраструктуры сферы культуры. В прошлом году введены библиотека в Хандыге, Центр культуры и современного искусства имени Гагарина в Якутске, Центр народного творчества имени Сергея Зверева в Сунтаре, Культурный центр имени Дмитрия Ходулова в Майе, возведена Моҕол Ураса в Таттинском улусе. На днях открылся Дворец культуры в Вилюйске имени Марка Жиркова.

Работа в данном направлении будет продолжена в этом году и будущем. Мы будем и впредь прилагать все усилия для развития культуры Якутии, для широкого приобщения якутян к миру Прекрасного!

Дорогие друзья! В день профессионального праздника желаю всем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, новых идей и проектов, которые вновь и вновь будут радовать и вдохновлять людей!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев