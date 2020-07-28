Айсен Николаев: Коронавирус никуда не исчез

Сегодня, 28 июля, глава РС(Я) Айсен НИКОЛАЕВ на брифинге сообщил журналистам о том, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 49 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 39 случаев выявлено в Якутске, по несколько случаев — в Ленском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах.

Глава Якутии отметил, что ситуация в республике за последней месяц остается стабильной, на уровне 40-50 заболевших за сутки. Вызывает беспокойство большое количество заболевших в последние недели в Мирном и Нерюнгринском районах, также возникающие локальные случаи заражения в ряде районов.

Причиной заболевания коронавирусом в районах часто становится несоблюдение жителям элементарных мер предосторожности, проведение больших праздников, свадеб, юбилеев. После таких мероприятий 20-30 человек попадают в круг контактных лиц, из них некоторые переносят вирус бессимптомно, другие тяжело болеют.

«Коронавирус никуда не исчез, в некоторых странах мира он начинает только набирать обороты. Поэтому необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности как ношение масок, мытье рук, избегание скопления людей, дезинфекция помещений, не выход на работу при признаках ОРВИ. Самоограничения нужно продолжать», — подчеркнул глава.

Айсен Николаев выразил надежду на постепенное улучшение ситуации с распространением коронавируса в Якутии при соблюдении соответствующих мер всеми якутянами.