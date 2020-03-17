Айсен Николаев констатировал неудовлетворительное состояние экологии Якутии

Санитарное и экологическое состояние трёх крупных городов Якутии — Мирного, Нерюнгри и Якутска рассмотрено 16 марта на заседании Экологического совета при Главе РС (Я). В этих городах проживает 450 тыс. человек, что составляет свыше 45% от общего количества населения республики. Каждый из них обладает определёнными природными условиями и сложившимся типом хозяйственного освоения, а их санитарные и экологические проблемы главным образом связаны с высокой концентрацией населения, промышленных предприятий, транспорта.

Поэтому вопросы экологии и комфортности проживания населения включены в приоритетные направления федеральных проектов «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Формирование комфортной городской среды» и Указа Главы Якутии «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

Как отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита ИГНАТЬЕВА, рост численности населения, развитие производственных предприятий, транспортной инфраструктуры негативно влияют на запыленность атмосферного воздуха, загрязнение водоёмов, земли и почвы городских территорий. Для соблюдения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения городским администрациям рекомендовано уделить особое внимание санитарной охране источников водоснабжения, содержанию мест накопления твёрдых коммунальных отходов, обустройству прилегающих территорий многоквартирных домов, контролю над численностью безнадзорных животных. Немаловажное значение в улучшении экологического состояния городов отводится качеству городской среды, а именно созданию общественных пространств, проведению работ по благоустройству и озеленению городских территорий.

По итогам Экологического совета Айсен НИКОЛАЕВ констатировал, что, к сожалению, республика в вопросах улучшения экологического состояния городов находится только в начале пути.

«Город – это особая экосистема и степень её изменения зависит не только от ответственности властей, но и активности жителей. Исторически так сложилось, что санитарное и экологическое состояние наших городов, как и многих городов Российской Федерации, к сожалению, неудовлетворительное. Например, в таком направлении, как обращение с твердыми коммунальными отходами мы вообще находимся в начале пути. В настоящее время ни в одном из наших городов ещё не создана индустрия, отвечающая современным подходам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В ближайшее время мы должны создать эту систему, причём не только в крупных городах, но и в других населенных пунктах республики», — резюмировал глава.

В этой связи перед курирующим вице-премьером правительства Якутии Денисом БЕЛОЗЁРОВЫМ поставлена задача совместно с муниципальными образованиями в рамках национального проекта «Экология» решить вопрос по созданию мусорных полигонов и вывести работу по обращению с ТКО на качественный уровень, отвечающий требованиям населения.