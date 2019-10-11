Айсен Николаев: Каждый ребенок талантлив

“Востребованность услуг детского отдыха и развития в нашей республике очень высока. Только эти услуги должны быть очень высокого качества. Я исхожу из того, что каждый ребенок талантлив. Очень часто ребенку нужно помочь выявить его истинные способности и вручить ему необходимые компетенции”, — так обозначил свои ожидания от сферы дополнительного детского просвещения и оздоровления глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Айсен Николаев провел совещание по вопросу создания круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления “Полярная звезда”. Поступила концессионная инициатива от Национального оператора детского отдыха о строительстве в Якутске детского центра с площадью 7402 кв.м.

Перед руководством региона инвесторы представили комплексное предложение с макетом будущего центра, финансовыми показателями и источниками, подробно разъяснили структуру планируемой образовательной программы и оздоровления детей.