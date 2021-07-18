18.07.2021
23:12
82

Происшествия

Айсен Николаев: К нам направлены еще два самолета-амфибии!

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в соцсети:

 — В нашу республику дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС.

В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также второй самолёт Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.

Спасибо главе МЧС России @mchs.russia Евгению Николаевичу Зиничеву!

Фото: Андрея СОРОКИНА.
Источник: https://www.facebook.com/aisen.nikolaev14
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