Айсен Николаев: К нам направлены еще два самолета-амфибии!

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в соцсети: — В нашу республику дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС. В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также второй самолёт Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону. Спасибо главе МЧС России @mchs.russia Евгению Николаевичу Зиничеву!

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