18.07.2021
23:12
82
Происшествия
Айсен Николаев: К нам направлены еще два самолета-амфибии!
Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в соцсети:
— В нашу республику дополнительно направлены два самолета-амфибии Бе-200ЧС.
В течение суток в город Мирный прибудет воздушное судно Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также второй самолёт Южного авиационно-спасательного центра из Ростова-на-Дону.
Спасибо главе МЧС России @mchs.russia Евгению Николаевичу Зиничеву!
Фото: Андрея СОРОКИНА.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.07.2021
329
18.07.2021
667
18.07.2021
440
18.07.2021
421
18.07.2021
569
18.07.2021
796
18.07.2021
536
18.07.2021
341
18.07.2021
686
18.07.2021
637
18.07.2021
278
18.07.2021
711
18.07.2021
521
18.07.2021
703
18.07.2021
356
18.07.2021
807
18.07.2021
723
18.07.2021
888
18.07.2021
1221
18.07.2021
583
18.07.2021
611
18.07.2021
1050
18.07.2021
1263
18.07.2021
732
18.07.2021
1699
17.07.2021
1093
17.07.2021
1097
17.07.2021
2668
17.07.2021
1197
17.07.2021
1638
17.07.2021
1862
17.07.2021
1141
17.07.2021
552
17.07.2021
1162
17.07.2021
1161
17.07.2021
1083
17.07.2021
759
17.07.2021
1582
17.07.2021
546
17.07.2021
846
17.07.2021
534
17.07.2021
1084
17.07.2021
712
17.07.2021
2467
16.07.2021
3345
16.07.2021
930
16.07.2021
1366
16.07.2021
1071
16.07.2021
1315
16.07.2021
2170
16.07.2021
1615
16.07.2021
1232
16.07.2021
922
16.07.2021
1134
16.07.2021
810
16.07.2021
1255
16.07.2021
910
16.07.2021
680
16.07.2021
770
16.07.2021
1568
16.07.2021
771
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
8741
12.07.2021
4300
12.07.2021
4082
12.07.2021
3653
15.07.2021
3456
16.07.2021
3350
12.07.2021
2880
15.07.2021
2832
17.07.2021
2679