Айсен Николаев: История человечества не знает подобного подвига

В День воинской славы России, 27 января, отмечается 76-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По всей стране проходят мероприятия, чествование участников Великой Отечественной войны и всех тех, кто пережил трагические дни блокады. В Санкт-Петербурге сегодня повторят салют 1944 года.

В связи с памятной для каждого россиянина датой глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Александру БЕГЛОВУ.

В обращении всем жителям северной столицы глава республики отметил, что битва за Ленинград стала одним из важнейших и продолжительных сражений во Второй мировой войне.

Айсен Николаев напомнил о том, что ни один город мира не проходил столь жестокого испытания.

«История человечества не знает подобного подвига и силы духа, что совершили жители и защитники, благодаря которому город героически выстоял и победил», — отметил глава.

Айсен Николаев подчеркнул, что не была сломлена врагом атмосфера величия культурной столицы во имя сохранения для будущих потомков. Город на Неве во все времена остается гордостью и жемчужиной России.

«Сегодня в День воинской славы мы чтим память всех тех, кто ценой своей жизни дал возможность выжить городу, и своей непобедимостью сделал наш народ единым. Среди них вспоминаем более тысячи якутян, которые участвовали в защите города. Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности нашим ветеранам. Низкий поклон вам за мирное небо. И наш долг – хранить и передать новым поколениям всю героическую правду о блокаде Ленинграда. Пока жива светлая память, наша страна будет самой сильной и крепкой державой», — говорится в телеграмме.

Айсен Николаев пожелал ветеранам, всем жителям города-Героя крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и любви близких, достойно встретить 75-летие Великой Победы.