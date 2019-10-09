Айсен Николаев: Исключительные компетенции якутской науки будут задействованы для опережающего развития региона

Об этом Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ заявил на торжественном заседании научной общественности, посвященном 70-летию со дня образования Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Глава Якутии особо подчеркнул необходимость достижения якутскими учеными мирового уровня научных изысканий. «Мерзлотоведение и климат, экология и природопользование, строительство и техника Севера, информационные технологии и, конечно же, человек, его жизнь в Арктике, здоровье и культура — вот те ключевые направления, где у нас есть все шансы возглавить международные исследования», — сказал Ил Дархан.

Айсен Николаев обратил внимание на важность интеграции науки с реальным сектором экономики: «Наука никогда не была в отрыве от жизнедеятельности республики, а всегда шла в авангарде формирования ее экономической и социальной стратегии». Президент России Владимир Путин поставил перед Дальним Востоком амбициозные цели, которые требуют неординарного, прорывного подхода. Именно поэтому взаимопроникновение науки и реальной экономики в Якутии будет только расширяться.

В данное время по поручению Главы региона Правительство РС(Я) формирует актуальный заказ на научные исследования и разработки.

16 сентября Главой РС(Я) Айсеном Николаевым подписан Указ о создании Научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».

В рамках национального проекта «Наука» ведется работа над созданием еще одного научного центра мирового уровня — «Полюс холода». Здесь будут заниматься разработками и испытаниями новых материалов, механизмов и технологий для Арктики.

Важным мероприятием для привлечения научного сообщества к решению приоритетных стратегических задач является разработка Концепции сохранения и развития ведущих научных школ республики. Она определит практические меры поддержки лидерских научных коллективов, подготовки молодых исследователей.

Исключительные компетенции якутской науки будут задействованы для опережающего развития не только республики, но и всей России, для повышения качества жизни человека в циркумполярных регионах планеты.

«Наши ученые участвовали в открытии и освоении месторождений мирового масштаба, в создании системы глобального климатического мониторинга, изучения космоса и вечной мерзлоты. Ими разработаны уникальные технологии создания и эксплуатации материалов, конструкций и механизмов в экстремальных условиях Крайнего Севера», — отметил Ил Дархан.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев наградил сотрудников и коллективы Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены Валерий Киселёв, старший научный сотрудник Института горного дела Севера имени Н.В.Черского СО РАН, и Савва Попов, главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН.

Благодарственные письма Главы Республики Саха (Якутия) вручены научным учреждениям Якутского научного центра СО РАН: Институту гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Институту космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера, Институту биологических проблем криолитозоны, Институту горного дела Севера имени Н.В. Черского, Институту проблем нефти и газа, Институту физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова и Якутскому научно-исследовательскому институту сельского хозяйства М.Г.Сафронова.