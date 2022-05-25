Айсен Николаев и якутская делегация на Startup Village 2022

Глава Якутии в своем тгк @Aisen_Nikolaev сообщает:

Принимаю участие в работе международной конференции «Startup Village 2022». Делегация Якутии на конференции самая большая – 65 стартапов. Это связано с тем, что X-я юбилейная выставка «Startup Village 2022» посвящена и 100-летию Якутии.

Мы представили разработки самых различных направлений – от IT-игр до биотехнологий. Ряд наших IT-предприятий — это уже компании мирового уровня, ведущие свой бизнес по всему миру. Например, разработки компании «Sciberia», связанные с обработкой медицинских данных с использованием искусственного интеллекта. Ее софт имеет очень большие возможности для выхода на рынки других регионов и стран.

И каждый наш проект, представленный на конференции, может выйти как на российский, так и на мировой рынок. Как говорится, все только начинается! Всем успехов! @Aisen_Nikolaev