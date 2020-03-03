Айсен Николаев и Валерий Фальков обсудили вопросы развития высшего образования и науки в Якутии и на Дальнем Востоке

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Стороны обсудили приоритетные вопросы развития высшего образования и науки в республике и на Дальнем Востоке в целом.

Айсен Николаев и Валерий Фальков обсудили актуальный для всего макрорегиона вопрос увеличения количества бюджетных мест в вузах Дальнего Востока. Реальное увеличение количества студентов за счет федерального бюджета в дальневосточных вузах — согласно потребностям региональной экономики в кадрах — может положительно сказаться на решении проблемы оттока населения, прежде всего, молодежи, в центральную часть России.

На встрече с федеральным министром руководитель республики рассказал об инициативе Республики Саха (Якутия) по созданию Научно-образовательного центра «Север», который объединит четыре дальневосточных региона – Якутию, Магадан, Чукотку и Камчатку.

На встрече также глава Якутии рассказал о строительстве учебно-лабораторного корпуса с виварием медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Также стороны обсудили другие актуальные вопросы развития науки и высшего образования в Республике Саха (Якутия).