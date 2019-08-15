Айсен Николаев и Сергей Аксенов обсудили сотрудничество Якутии и Крыма

Глава Якутии Айсен Николаев 15 августа в рамках поездки в Республику Крым встретился с главой региона Сергеем Аксеновым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя регионами.

Напомним, что Республика Саха (Якутия) и Республика Крым в 2015 году подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ предполагает развитие таких сфер, как туризм, здравоохранение, образование, наука, транспорт, социальная политика и занятость.

Глава Крыма поблагодарил Айсена Николаева и в его лице всех якутян за оказанную поддержку, когда Крым входил в состав Российской Федерации, и дал высокую оценку перспективам сотрудничества в части туризма и предпринимательства.

«Сегодня наши отношения динамично развиваются. Есть ряд моментов, которые нами совместно прорабатываются. Это формирование инвестклимата, разработка новых инновационных продуктов, увеличение туристического потока. Крымчане готовы посмотреть на зимнюю Россию. На самом деле страна огромная, каждый регион красив, уникален по-своему. Приглашаем ваших бизнесменов рассмотреть возможности работы на территории Крыма. Мы готовы работать в части кооперации, усиления взаимодействия между предпринимательским сообществом и настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал Сергей Аксенов.

Айсен Николаев поддержал предложения коллеги и высказал свое мнение по реализации подписанного в 2015 году соглашения.

«Я считаю, что то соглашение, которое было подписано в 2015 году между Крымом и Якутией, свою историческую миссию выполнило. Мы видим, что по многим направлениям проведена достаточно серьезная работа. Вместе с тем, думаю, сейчас пришло время поднять уровень наших отношений на более высокий», – подчеркнул он.

Глава Якутии акцентировал внимание на организацию детского отдыха в Крыму.

«Для детей из Крайнего Севера, Арктики очень важно отдыхать в прекрасных природно-климатических условиях. Я считаю, что мы должны провести определенную работу, чтобы как можно больше детей не только из Якутии, но и со всей российской Арктики отдыхало здесь, в Крыму», – отметил Николаев.

Он также предложил организовать на базе крымских лагерей акцию к 75-летию Великой Победы. Это, по его мнению, станет своеобразным вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Было бы очень интересно совместно с другими регионами провести акцию, чтобы дети, которые приезжают отдыхать в Крым, могли посвящать время изучению вклада своего региона в Великую Победу. К примеру, в освобождении Крыма активно участвовала приморская девятая армия, в составе которой воевали тысячи якутян. Очень много наших земляков здесь пало во имя независимости нашей Родины, многие вернулись с ранениями. Это будет вклад в патриотическое воспитание нашего молодого поколения», – высказал глава Якутии.