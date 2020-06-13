Айсен Николаев и Сардана Авксентьева осмотрели объекты с особой ролью для Якутска

12 июня глава республики Айсен Николаев вместе с главой Якутска Сарданой Авксентьевой проинспектировали ход строительных работ школы в 203 микрорайоне и школы-сада в микрорайоне Кангалассы города Якутска.

Новую школу в 203 микрорайоне города строит подрядчик ООО «Кинг-95» в рамках инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2020-2021 годы. Государственным заказчиком строительства является ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)».

Трехэтажное здание школы площадью более 5 тысяч кв. метров рассчитано на 360 учебных мест. Ввод объекта в эксплуатацию планируется 25 декабря 2020 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 30%.

Подрядная организация завершила работы по устройству фундаментов и монолитного каркаса здания и приступила к работам по кладке стен 2 и 3 этажей, армированию плиты перекрытия выхода на кровлю, монтажу металлоконструкций кровельного покрытия спортивного и универсального зала, а также начала подготовку металлоконструкций ограждения спортивных площадок. На строительстве объекта работают 31 человек, задействованы 2 крана и погрузчик.

По плану на 1 этаже школы расположат вестибюльную группу помещений, блок начальных классов, кабинеты труда, учебные и административные кабинеты, пищеблок и медицинский блок. На 2 этаже планируются учебные кабинеты с лаборантскими, административные кабинеты, актовый зал и спортивный блок, на 3 этаже – учебные кабинеты с лаборантскими, помещения для музыкальных занятий, рекреации, административные кабинеты и библиотека.

Глава Якутска Сардана Авксентьева отметила, что планируется включение объекта в проект по развитию территорий, с выделением в 2020 году бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье».

Школу-сад в микрорайоне Кангалассы также возводит ООО «Кинг-95, строительство ведется в рамках реализации программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Муниципальным заказчиком выступает МКУ «Главстрой».

Двухэтажное здание площадью более 5 тысяч кв. метров рассчитано на 220 учебных мест, а также на 100 мест для воспитанников детского сада. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года. Готовность объекта составляет 20%.

По информации МКУ «Главстрой», завершены работы по бурению и установке железобетонных свай школы-сада. Строители ведут работы по отсыпке и уплотнению привозного грунта, бетонированию фундаментных балок, устройству монолитных участков, монтажу плит перекрытия цоколя, кладке наружных стен и внутренних несущих стен из мелких бетонных блоков.

Айсен Николаев отметил внимание федеральных органов власти: «Все мы знаем, что в городе Якутске существует дефицит школ и детских садов, и благодаря поддержке со стороны правительства России мечта жителей микрорайона Кангалассы и 203 микрорайона воплощается в жизнь. Новые объекты сыграют особую роль для дальнейшего развития города».