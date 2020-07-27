Айсен Николаев и Михаил Соров обсудили развитие Таттинского улуса

SakhaLife.ru.



В Таттинском улусе по национальным проектам строятся дороги, сносится ветхое и аварийное жилье, возводятся социальные объекты. Полным ходом идет кормозаготовительная кампания. Уже начинается подготовка к Играм Манчаары 2025 года.

О текущем положении дел в Таттинском районе 27 июля руководителю республики Айсену Николаеву доложил глава улуса Михаил Соров в ходе рабочей встречи.



Первым делом Михаил Михайлович проинформировал об эпидемиологической ситуации. По словам Сорова, за весь период в Таттинском улусе коронавирусом заболели 43 человека, из которых 41 человек выздоровел. В инфекционной больнице получает лечение один человек, трое находятся в провизорном отделении. На особом контроле властей района – организация летнего досуга детей с соблюдением всех санитарных норм.



Что касается лесных пожаров, глава района отметил, что с начала пожароопасного сезона в районе действовало 6 лесных пожаров, из них локализовано 4. В эти дни все силы будут брошены на тушение пожара вблизи села Усть-Татта.



Айсен Николаев поинтересовался реализацией национальных проектов в Таттинском улусе, в частности строительством Тыарасинской школы имени Матвея Турнина на 90 мест в селе Кыйы и детского сада на 80 мест в селе Томтор по нацпроекту «Образование». Оба объекта руководитель республики лично посетил во время двух последних командировок в район. По словам Сорова, работы ведутся по плану, отставаний нет, школу планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году, детский сад – в конце текущего года.



По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», добавил Михаил Михайлович, строится дорога от Баягинского наслега до республиканской дороги. Ранее данный участок размывали продолжительные дожди, приходилось часто проводить аварийно-восстановительные работы. Работы по строительству 40 км дорог разделили на три этапа, в этом году завершится первый этап. Также асфальтируется 2 км внутрипоселковых дорог в Ытык-Кюель.

Михаил Соров также отчитался и о реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. До 2024 году власти района планируют снести 80 многоквартирных жилых домов. В этом году переселенцы получат 134 квартиры в трех новых объектах в поселке Ытык-Кюёль.



На встрече речь также шла о коромозаготовительной кампании. В этом году сельскохозяйственный район планирует заготовить 38 тыс 121 тонн сена.

«На сегодня заготовили 30% от плана. Несмотря на погодные условия, надеемся до конца сезона выполнить план. Из-за засухи перебрались на сенокосные угодья, которые находятся на берегу реки Амга. Там работают 19 бригад», – рассказал Соров.



Также стороны обсудили вопросы подготовки к «Играм Манчаары». В этом году стало известно, что спартакиада по национальным видам спорта в 2025 году пройдет именно в Таттинском улусе. Айсен Сергеевич поручил главе района доработать концепцию проведения игр. В рамках спартакиады в Таттинском улусе планируется построить новый стадион, спортивные объекты, отремонтировать дороги и создать требуемую инфраструктуру в целом.

