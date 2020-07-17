Айсен Николаев и Галина Данчикова обсудили ключевые законодательные инициативы Якутии

Развитие Арктики стало одной из ключевых тем встречи Главы Якутии Айсена Николаева и депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Галины Данчиковой. Как рассказала депутат, представители Якутии активно участвовали в деятельности рабочей группы, которая работала над законопроектами о предпринимательской деятельности в Арктике. Айсен Николаев подчеркнул необходимость продолжать эту работу и, в частности, проработать предложения для федерального центра по обеспечению арктических территорий продуктами и лекарствами по доступным ценам.

«Сейчас на федеральном уровне очень активно идет процесс формирования нормативной базы, которая обеспечит реализацию стратегии развития Арктики. Наша задача внести предложения от региона, поскольку мы живем на этой земле и знаем все болевые точки. Главная цель этой работы – повысить качество жизни людей в арктических районах. Благодаря нашим депутатам удалось внести ряд важных поправок, в том числе касающихся защиты коренных малочисленных народов. Еще одна из актуальных проблем – доступность и стоимость продуктов и лекарств в Арктике. Конечно, завоз идет, но цена часто неподъемная для жителей северных территорий и ассортимент оставляет желать лучшего. По обращению Галины Иннокентьевны поручил Правительству республики сформировать рабочую группу, проработать предложения и вынести для обсуждения на федеральный уровень», – сказал Айсен Николаев.

Глава региона и Галина Данчикова также обсудили вопросы, связанные с подготовкой закона о федеральном бюджете на следующие три года. Уже приняты первые решения, речь идет об изменениях в Бюджетном и Налоговом кодексах РФ.

«Во втором чтении принята поправка, касающаяся реализации госпрограммы о развитии сельских территорий, где определено софинансирование субъектов РФ в размерах равных софинансированию по национальным проектам. То есть если, например, в Якутии установлено софинансирование республиканского бюджета 1%, а федерального – 99% (по нацпроектам), то в таком же соотношении будет финансироваться госпрограмма по развитию сельских территорий. Это очень важная поправка, на которой настаивали депутаты Госдумы, чтобы реализация госпрограммы была подкреплена федеральными средствами. Внесена еще одна серьезная поправка – теперь одновременно с проектом федерального бюджета должен вноситься и перечень адресных инвестиционных программ», – рассказала Галина Данчикова.

Депутат также озвучила, что продолжает работу по социальным направлениям в части реализации госпрограмм, индексации компенсационных выплат по уходу за инвалидами, организации проезда на отдых пенсионеров. Кроме того, Галина Данчикова продолжает заниматься законопроектом о мамонтовой фауне. По ее словам, возникла задержка из-за смены состава Правительства РФ, но сейчас процесс снова запущен.