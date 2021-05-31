Айсен Николаев и Альберт Авдолян выбрали участок для строительства образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и учредитель Благотворительного фонда «Новый дом» Альберт Авдолян выбрали локацию, где в Якутске будет построен образовательный комплекс «Точка будущего». Это участок в городском округе Жатай – в 8 км от границ Якутска. До конца 2021 года здесь развернут строительный городок. Планируется, что для детей вторая в России «Точка будущего» откроется уже 1 сентября 2023 года.

Площадь участка, расположенного при въезде в Жатай с автодороги регионального значения «Нам», составляет 37,9 га. Территория свободна от застроек, по ней проложены сети электроснабжения, газоснабжения, в непосредственной близости находятся сети водоснабжения и водоотведения.

Этот участок является социально и экономически обоснованным с учетом запланированного комплекса строительных работ.

Планируется, что «Точка будущего» в Якутске будет выглядеть так же, как и в Иркутске, при этом проект концептуально адаптируют, учитывая нужды и потребности республики (напомним, что в Иркутске работа образовательного комплекса направлена на помощь детям-сиротам). Новую «Точку будущего» оснастят современным оборудованием и мебелью, различными лабораториями, спортивной инфраструктурой.

По словам Главы Якутии Айсена Николаева, впервые в истории республики на частные средства создадут крупнейший образовательный комплекс и обучение в нем будет бесплатное. «Первый такой комплекс, как пример социальной ответственности бизнеса, возведен в Иркутске, второй будет построен в районе Жатая. Образование – это тот фундамент, на котором республика держится и будет идти вперед», – сказал Глава региона.

Глава Попечительского совета фонда «Новый дом» Сергей Чемезов отметил, что продолжение проекта в Якутии позволит тиражировать передовые образовательные методики, которые применяются в иркутской «Точке будущего».

«Мы рассчитываем, что наш опыт вдохновит всю страну, и подобные проекты будут реализованы в других регионах. Важно, чтобы мы перестали разделять детей на обычных и приемных. Мы вместе с ведущими российскими экспертами разработали концепцию по полноценному встраиванию таких детей в школьный коллектив, а впоследствии и во взрослую жизнь, и с радостью поделимся своими наработками. Главная отличительная черта таких образовательных центров – индивидуальный подход к каждому ученику, с учетом его интересов и потребностей, – сообщил Сергей Чемезов. — Я как глава Попечительского совета фонда «Новый дом» буду принимать самое активное участие в процессе работы над проектом «Точка будущего» в Якутии!»

«Миссия проекта «Точка Будущего» – обеспечение молодому поколению успешного социального старта на основе технологии жизненного проектирования, предоставление детям с разными образовательными, эмоционально-психологическими и физиологическими особенностями равных со сверстниками возможностей в достижении социального успеха. Главное, чему мы должны научить детей – ответственно распоряжаться жизнью. Особенно значимым для нас стало, что крупный бизнес стал поддерживать нашу инициативу с созданием «Точек Будущего» по всей стране. Так генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь» Александр Исаев выразил инициативу паритетно пожертвовать со мной средства в строительство нового образовательного комплекса в Якутии. Также Александр Исаев вошёл в Попечительский совет БФ «Новый дом». Уверен, что это придаст проекту новый импульс», – подчеркнул Альберт Авдолян.

Генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь» Александр Исаев поделился, что был впечатлён уже реализованным БФ «Новый дом» образовательным комплексом в Иркутске, и решил поддержать инициативу фонда. «Концепция проекта «Точка Будущего», безусловно, вдохновляет и не может оставить никого равнодушным. За миссией проекта, которая заключается в раскрытии потенциала и таланта каждого ребёнка — будущее нашей страны. Именно поэтому я решил участвовать в финансировании «Точки Будущего» в Якутии. Уверен, что в перспективе проект получит повсеместную поддержку от бизнеса в нашей стране», — сказал Александр Исаев.

Соглашение о намерениях, которое предполагает реализацию проекта «Точка будущего» в Республике Саха (Якутия), подписано между Айсеном Николаевым, Альбертом Авдоляном и Сергеем Чемезовым в рамках открытия «Точки будущего» в Иркутске 14 сентября 2020 года.

Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске – благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна, реализованный благотворительным фондом «Новый дом». Обучение в комплексе полностью бесплатное. В составе образовательного комплекса – детский сад, младшая и старшая школы, спортивно-медицинский, административный и хозяйственный центры, коттеджный посёлок для приемных семей.