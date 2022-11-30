Айсен Николаев: Хомус – символ национальной культуры народа

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём хомуса!

Хомус – один из брендов, визитных карточек нашей республики. Это символ национальной культуры народа саха, в его звучании – душа народа. Хомус не только прошел с нами через века, но получил развитие и современное звучание. Благодаря нашим хомусистам-виртуозам и мастерам-кузнецам о хомусе знают во всём мире.

Признание Якутии как центра варганной музыки мира подтверждает то, что на древней земле Олонхо в третий раз проведён Международный конкурс «Хомусист-виртуоз мира», в котором приняли участие 38 участников из 9 стран мира и 11 регионов России. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По итогам международного конкурса, хомусистами-виртуозами мира признаны 9 исполнителей из Индии, Тувы, Кыргызстана, Японии, Австрии. Мы гордимся, что в их число вошли три якутянина – Эркин Алексеев, Нарияна Ренанто и Варвара Степанова.

Важное значение в развитии варганной музыки в нашей республике и за её пределами имеет Музей и Центр хомуса народов мира, который открыт в Якутске более 30 лет тому назад. Сегодня количество экспонатов музея превысило 9 тысяч, в том числе собраны больше 2 тысяч хомусов – варганов 55 народов мира. Так, большим событием этим летом стала выставка «Якутск – Мекка хомуса», посетители которой смогли увидеть около 200 уникальных экспонатов из фондов Музея и Центра хомуса народов мира и музеев-партнёров.

О популярности хомуса говорит и этот интересный факт – в честь 100-летия образования Якутской АССР на хомусе одновременно сыграли более тысячи якутян со всей республики.

В этот праздничный день хочу выразить благодарность всем энтузиастам, учёным, исследователям, кузнецам-изготовителям и исполнителям за ваш труд по возрождению и популяризации самобытного музыкального инструмента.

Желаю вам благополучия, счастья и дальнейших успехов в развитии варганной музыки!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын аатыттан уонна тус бэйэм эһигини бука барыгытын Хомус күнүнэн итиитик — истиҥник э5эрдэлиибин!

Былыр-былыргыттан саха уустара охсубут хомустара аакка-суолга аатыраллара, күндү мал буолан, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэн иһэрэ.

Хомус түмэлигэр харалла сытар саха хомустара билим таһымынан чинчиллэн, каталог буолан, бэчээттэнэн тахсыыта саха норуотугар үйэлэргэ күндү бэлэх буолла. Ити сыаната биллибэт баай-дуол, саха норуотун устуоруйатын, духуобунай култууратын аан дойду хайа баҕарар муннугар кэрэһилиир аналлааҕа саарбаҕа суох.

Саха хомуска аҕата, уһулуччулаах тардыы маастара – Лука Турнин, ытыс ымыыта хомуһу үйэлэргэ өлбөт-сүппэт тыыннаабыт, аан дойду аартыктарыгар эркээйи охсубут – Хомус Уйбаан, хомуска тардыыны аныгылыы тыыннаабыт уонна ол хайысхатын төрдүгэр турбут – Бүөтүр Оҕотоойоп, Аан дойду хомуска «Паганинита» – Спиридон Шишигин, Амынньыкы уустан утумнаабыт ураты талааннаах – Федора Гоголева, Саха сирин култууратын хомуска аныгылыы тардыынан аар-саарга аатырдар – Альбина Дегтярева онтон да атыттар ааттара хомус устуоруйатын кытта быстыспат ситимнээхтэр. Кинилэр айылҕаттан талааннара хомус куттаахтары сырдыкка-кэрэҕэ угуйар, ийэ сиргэ тапталы иҥэрэр, күүрдэр, сирдиир кыахтаахтар.

Хомус хомуһуна, тылын хомоҕойо, муусукатын этигэнэ бүтүн дойдуну сомоҕолуур күүһүгэр дьон-сэргэ итэҕэйэр буолла. Ол туоһутунан «Аан дойду виртуоз хомусчута» тэрээһини тоҕустуу сылынан быыһаан, кэлэр 2031 сылга ыытыллар уурааҕын бигэргэттим. Ытыс ымыыта хомус омук култууратын, духуобунай баайын-дуолун биллибэт ситиминэн ситимниир кыахтааҕын өссө төгүл итэҕэйэбит.

Аан дойдуга саха норуотун курдук хомуһу өрө тутар, үйэлэр тухары ымыы гынан сүгүрүйэр омук суох. Ол сүгүрүйүү кутаа уотун атын омуктарга саҕар аналлаахпытынан киэн туттуох кэриҥнээхпит.

Саха хомуhа өссө даҕаны аар-саарга аатырар кыахтаах, киэҥ далааһыннаахтык сайдар саргылаах.

Туругурдун саха хомуһа! Туругурдун Хомус түмэлэ! Туругурдун Хомус күнэ!



Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев