Айсен Николаев готовится к паводку

Глава Якутии в своем телеграм-канале написал:

Сегодня провел совещание по вопросам подготовки к весеннему половодью, где поставил задачи по превентивным мерам и берегоукрепительным работам в республике.

В этом году толщина льда на реках ниже нормы за исключением отдельных участков рек Алдан, Индигирка и Колыма. Тонкий лед в условиях вскрытия рек может привести к крошению и образованию стойких заторов. В связи с этим поручил в установленные сроки принять все необходимые превентивные меры — подготовить материально-техническую базу, провести мероприятия по ослаблению прочности льда, дноуглубительные работы. Необходимо организовать слаженную работу выездных оперативных групп по рекам и обеспечить контроль за всеми затороопасными участками.

Из-за малой водности каскада Вилюйской ГЭС и заторных явлений на реке Вилюй, возможны риски в Вилюйском водохранилище. Дал поручение тщательнее подготовиться к безопасному пропуску весеннего половодья в вилюйской группе районов. Также необходимо принять меры долгосрочного характера, связанные с берегоукрепительными работами.

Поручил Дмитрию Дмитриевичу Садовникову постоянно контролировать вопросы, связанные с берегоукреплением реки Вилюй у села Верхневилюйск.

Мы должны быть готовы к паводкоопасному сезону, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью людей, снизить негативный эффект для сельского хозяйства и социальной сферы.