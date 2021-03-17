Айсен Николаев готов поддержать науку

17 марта глава Якутии Айсен Николаев принял участие в рабочей встрече президента Российской Академии наук Александра Сергеева с руководством институтов ФИЦ СО РАН, Института геологии алмаза и благородных металлов, Института мерзлотоведения, Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, Академии наук республики.

В ходе работы обсуждались вопросы взаимодействия и перспективы развития научных институтов, пути решения актуальных проблем.

Александр Сергеев отметил большой потенциал развития республики, возможности научно-технологического продвижения региона, реализации научных проектов.

Глава республики отметил, что в развитии самого крупного субъекта федерации серьезную роль должна сыграть наука, в первую очередь, академическая. По его словам, задел, созданный учеными в советское время, практически исчерпан. Сегодня нужны новая научная экспедиция, современные подходы к решению назревших проблем.

Ил Дархан акцентировал внимание на важности эффективной деятельности научных институтов, их активного участия в социально-экономическом развитии Якутии. «Сегодня у нас есть все возможности для быстрого развития и наука здесь должна быть нашим главным союзником», — сказал он.

Айсен Николаев напомнил о том, что в бюджете этого года и на последующие годы заложено по 200 миллионов рублей на развитие науки. Более того, 60 миллионов рублей из этой суммы в 2021 году будет направлено на возобновление деятельности Второй комплексной научной экспедиции, работа которой начиналась совместно с Российской Академией наук в 2016-2017 годах. На сегодняшний день ведется работа с Министерством науки и высшего образования РФ о софинансировании научной экспедиции.

Другим важным направлением станет развитие научно-образовательного центра «Север». По словам главы республики, усилия будут сосредоточены на тех направлениях, где есть компетенции мирового уровня, в частности вопросы изменения климата, мерзлоты, технологий на Севере и жизнедеятельности человека в экстремальных северных условиях. Ил Дархан выразил уверенность, что у научного сообщества в этих сферах могут быть разработки и достижения мирового уровня.

Также Айсен Николаев выразил готовность поддержки научных институтов, вместе с тем должен соблюдаться баланс софинансирования со стороны федеральных властей. «Уверен, что у нас одна цель — мы все хотим достичь более высокой эффективности науки, ее развития», — заключил он.