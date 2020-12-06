06.12.2020
11:12
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Общество

Айсен Николаев гордится!

Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм выразил гордость победой якутского боксера Василия Егорова.

SAKHALIFE.RU еще вчера сообщил, что победу Василий посвятил памяти своего тренера Артура Пахомова, недавно ушедшего из жизни.

Василий Егоров — Чемпион России по боксу!
Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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