06.12.2020
11:12
311
Общество
Айсен Николаев гордится!
Айсен Николаев на своей странице в Инстаграм выразил гордость победой якутского боксера Василия Егорова.
SAKHALIFE.RU еще вчера сообщил, что победу Василий посвятил памяти своего тренера Артура Пахомова, недавно ушедшего из жизни.
Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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