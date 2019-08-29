Айсен Николаев: «Сила Сибири» заработает с 1 декабря

29 августа в своем выступлении на пленарном заседании первого Нефтегазового форума республики Айсен Николаев подчеркнул, что в Западной Якутии, в частности, в Мирнинском районе динамичными темпами создается один из самых крупных и перспективных территориально-производственных комплексов страны.

Помимо традиционной алмазной отрасли здесь уже реализуются проекты мирового масштаба по созданию центров добычи и транспортировки нефти и газа.

«Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода «Сила Сибири». Старт его строительству ровно пять лет назад, 1 сентября 2014 года, в городе Якутске дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня я с этой трибуны могу сказать, что буквально вчера началось уже заполнение газопровода «Сила Сибири» газом. И первого декабря, мы уверены, этот грандиозный трубопроводный проект, самый масштабный в мире, заработает. И это огромное достижение для всей нашей великой страны», — озвучил на форуме Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил, что Республика Саха (Якутия) по праву признается локомотивом опережающего развития Дальнего Востока, обеспечивая почти четверть совокупного валового регионального продукта макрорегиона.

По итогам прошлого года впервые валовый региональный продукт Якутии превысил триллион рублей. Республика лидирует в ДФО по темпам развития промышленного производства, по инвестициям в основной капитал. В прошлом году в Якутии установлен ряд рекордов по добыче природных ресурсов, в том числе впервые на территории республики было добыто 12 млн тонн нефти.

«Якутия занимает первое место среди субъектов Дальнего Востока по разведанным запасам нефти и газа. Освоение нефтегазовых ресурсов, развитие производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечение надежности газоснабжения республики – это стратегические приоритеты нашей промышленной политики», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, в предстоящие годы в республике будет интенсивно развиваться нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность с активным привлечением месторождений, тяготеющих к трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан». Будут расширяться производственные показатели Чаяндинского, Таас-Юряхского, Среднеботуобинского, Средневилюйского и других нефтегазоконденсатных месторождений, развитие получит система подводящих газопроводов к «Силе Сибири».

Глава Якутии ставит на перспективу масштабную газификацию территории республики, в том числе и южных районов. Еще одна задача, которую он поставил перед правительством республики и компаниями, это развитие газовой переработки, в первую очередь, для производства газомоторного топлива. Данное производство поможет Якутии преодолеть зависимость от завоза топлива.

Как сказал руководитель республики, при этом важнейшим приоритетом является нацеленность недропользователей на сохранение окружающей среды, высокая экологическая культура производства.

Также будет продолжена работа по укреплению партнерства с недропользователями. Присутствие на территории Якутии таких крупных добывающих компаний как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и других предприятий в значительной степени влияет на развитие территории, на решение социальных проблем. Республика заинтересована в создании новых высокопроизводительных мест для своих жителей, в участии компаний в улучшении социальной структуры. Предприятия нефтегазодобывающей отрасли уже сегодня вносят вклад в районах своего присутствия уплатой налогов, закупками у малого и среднего бизнеса.

В завершение выступления Айсен Николаев отметил, что форум даст импульс новым инициативам для развития нефтегазовой отрасли Якутии. «Я уверен, что в ближайшем будущем Республика Саха (Якутия) благодаря людям, сидящим в этом зале, заявит о себе как о регионе с высокой современной культурой производства, технологий, высокого качества жизни, где живут счастливые и успешные люди», — заключил Глава Якутии.