Айсен Николаев: Эти слухи — неправда

«Многие спрашивают, почему анализы на коронавирсную инфекцию принимают только в 1 лаборатории, которая находится в Новосибирске? Это не так, туда мы отправляем на проверку те результаты, которые получены здесь, в Якутске. Сегодня в столице республики мы запустили еще одну лабораторию, а до конца недели откроем четвертую», – сказал Айсен Николаев .

Глава отметил, что анализы принимаются строго по направлению врача, в первую очередь, их сдают те, кто контактировал с заболевшими.

Сегодня в Якутске работает 3 лаборатории, где проводят анализы на коронавирусную инфекцию. До конца недели их станет уже 4.

Также на брифинге Айсен Николаев в очередной раз призвал якутян, прибывших из заграничных стран, соблюдать режим самоизоляции, избегать посещения общественных мест.