Айсен Николаев: эстонцы вышли из «Якутскэкосети» с удовольствием

С начала реализации мусорной реформы прошло уже некоторое время. Глава республики Айсен Николаев сделал выводы и рассказал в прямом эфире ГТРК «Саха» в передаче «Прямой разговор» о том, с какими сложностями пришлось столкнуться и какие успехи были достигнуты. Глава региона отметил, что в целом реформа идет не хуже, но и не лучше, чем в других регионах страны.

Айсен Николаев рассказал, что по республике есть зоны, по которым действуют региональные операторы. Если по всем зонам работа началась в сроки, то есть 1 января 2019 года, то в арктической зоне из-за отсутствия заявок реальная работа началась только после первого полугодия.

«Мы практически навязали эту работу ГУП «ЖКХ РС (Я)», так как на севере это глубоко убыточно, а объемы тех проблем, которые нужно решать в Арктике, очень большой. ГУП «ЖКХ РС(Я)» ответственно относится к этому вопросу. У него сейчас планы по закупке специализированной техники для севера и проведению работы по обустройству контейнерных площадок. Я думаю, что при нашей поддержке у них все получится», — рассказал глава региона.

Что касается других территорий, то Айсен Николаев обратил внимание, что наиболее успешно идет работа в западной группе, где уровень платежей достаточно высокий, а количество жалоб гораздо меньше, чем в других зонах.

«Это показывает, что та Мирнинская структура, которая начала эту работу, относится с пониманием к проблеме и самое главное – ее поддерживают органы местного самоуправления на местах, благодаря этому работа там продвигается», — отметил глава.

Проблемы по реализации мусорной реформы находят и в столице республике – Якутске. По мнению главы региона, это связано с тем, что люди, которые сейчас руководят жилищно-коммунальным комплексом, не подготовлены профессионально и, к сожалению, полностью упустили управление этим процессом, несмотря на то, что эстонские партнеры города не участвовали в управлении предприятием, и «ЯкутЭкоСети» отдали все на откуп городу.

«Город, к сожалению, этой возможностью не воспользовался. Видя то, что ситуация не улучшается, я несколько раз встречался с руководителями наших коммунальных хозяйств, проводили ряд совещаний с министром ЖКХ Дмитрием Садовниковым. После моего разговора с мэром города Сарданой Авксентьевой было принято решение, что туда заходят структуры ГУП «ЖКХ РС(Я)». Мы провели работу по замене эстонских партнеров, и, на мой взгляд, они вышли с удовольствием, потому что ничего, кроме потерь, они здесь не видели. С появлением государственного предприятия в лице ГУП «ЖКХ РС(Я)» и его дочерних структур есть определенная гарантия того, что мы с городом можем эти проблемы решить», — заметил глава Якутии и добавил, что проблем довольно много – начиная от создания нового полигона по обработке мусора и мусоросортировочного производства в Якутске, заканчивая тем, что в городе должны быть пустые мусорные баки.

Речь также зашла и о несанкционированных свалках. Данной проблемой будут заниматься региональные операторы. Глава республики уверен, что совместно с руководством города в ближайшие месяцы ситуация будет исправлена.

«Ситуация по финансовой части также меняется. Отмечу, что в январе уровень платежей был всего 3%, а сегодня он уже составляет 65%. Но меня удивляет, что по городу большое количество муниципальных учреждений не имеют сегодня договоров по вывозу мусора. Как в этом случае требовать у простых горожан, в том же частном секторе, если муниципалитет не хочет сам платить за вывоз мусора? Мы здесь разберемся, и ситуация будет в ближайшие месяцы исправлена», — заключил Айсен Николаев.

Источник: http://ysia.ru/glava-yakutii-rasskazal-o-hode-musornoj-reformy-v-regione/