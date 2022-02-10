Айсен Николаев: Эльга должна стать юго-восточным форпостом Якутии

По итогам 2021 года компания «Эльгауголь» добыла 14,7 млн тонн угля, что в 2,1 раза больше, чем в предшествующем году. Реализовано 14,6 млн тонн угля, в том числе на экспорт – 14 млн тонн и на рынки РФ – 0,6 млн тонн. В 2022 году ожидается добыча 20,2 млн тонн. Компания нацелена стать одной из крупнейших по объему добычи и реализации угля и в стране, и в мире. Об этом сообщил Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за прошлый год и планов на 2022 год.

«Несмотря на все ограничительные меры, компания растет быстрее всех на рынке коксующего угля. Что совсем недавно казалось только далекими планами, сегодня уже становится реальностью. На Эльге разворачивается огромное строительство обогатительных фабрик, транспортной и социальной инфраструктуры. Кратно растет добыча угля», – сказал Айсен Николаев.

Рекордных показателей за всю историю освоения месторождения удалось добиться в результате реализации программы развития Эльгинского комплекса, принятой в 2020 году после прихода нового собственника.

Завершается проект по увеличению пропускной способности железнодорожной ветки Эльга-Улак до 18 млн тонн в год. Параллельно ведутся работы по расширению пропускной способности железнодорожной ветки до 24 млн тонн в год. Введен в эксплуатацию новый вахтовый поселок на 1 400 человек. Продолжается строительство 5 обогатительных фабрик с суммарным объемом переработки 24,5 млн. тонн в год.

Айсен Николаев отметил, что Эльга должна постепенно превратиться в юго-восточный форпост республики.

В прошлом году по программе «Местные кадры в промышленность» компания трудоустроила 159 жителей республики, в том числе молодежь до 35 лет – 87 человек, из сельской местности – 32 человека. На период 2022-2024 гг. намечается трудоустройство 2 100 местных кадров.

Также на совещании обсудили участие «Эльгауголь» в социальных проектах, мероприятиях, приуроченных к 100-летию ЯАССР. В ближайшее время между компанией и Правительством республики, Нерюнгринский районом будет заключено соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона.

Кроме этого, речь шла о возможностях поставки компанией угольной продукции на внутренний рынок республики для нужд жилищно-коммунального сектора, в частности в Нерюнгринскую ГРЭС, котельные Нерюнгринского и Алданского районов.

В соответствии с Комплексным планом реализации инвестпроекта по развитию Эльгинского угольного месторождения, к 2026 г. планируется строительство кластера обогатительных фабрик мощностью до 38,5 млн тонн в год. Для этого к 2025 году предусматривается расширение провозной способности железнодорожной линии Эльга-Улак до 30 млн. тонн в год. Будет построен аэропорт со взлетно-посадочной полосой – 2,5 км.