Айсен Николаев: Экономический рост не должен приводить к ухудшению окружающей среды

Об этом 4 сентября в своем докладе на заседании президиума Государственного совета РФ под председательством Президента России Владимира Путина, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года, заявил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, руководитель рабочей группы по подготовке доклада по данной программе.

Айсен Николаев отметил, что с 2013 года на Дальнем Востоке в 2,5 раза быстрее общероссийских темпов выросло промышленное производство, объем инвестиций в основной капитал почти удвоился. Появились новые «точки роста». Оживление экономики ощущается сегодня по всему округу.

«Наши цели – ускорение темпов экономического роста в полтора раза выше среднероссийских и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского в каждом регионе Дальнего Востока, — заявил Глава Якутии. — При этом очень важно, чтобы экономический рост не приводил к ухудшению окружающей среды. Новая экологическая культура жизнедеятельности и производства на Дальнем Востоке должна стать примером устойчивого развития России в интересах будущих поколений».

Напомним, что первым указом, подписанным Айсеном Николаевым в качестве Главы региона 27 сентября 2018 года, стал стратегический Указ «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)», в котором были поставлены приоритетные цели и задачи. Это снижение возможных рисков в связи с возрастанием антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду и с процессами изменения климата, повышение экологической безопасности при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами на территории Республики Саха (Якутия), создание экологически безопасной и комфортной среды на территориях населенных пунктов Республики Саха (Якутия), рациональное использование биологических ресурсов, сохранение уникальных северных и арктических экосистем, повышение экологической культуры и экологической ответственности гражданского общества Республики Саха (Якутия). Достижение целевых показателей позволит качественно улучшить экологическую ситуацию в республике.

Кроме того распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) в декабре 2018 года был создан Экологический совет при Главе региона, в состав которого вошли 39 представителей от органов власти, предприятий, общественных организаций. Экологические советы созданы и действуют в 15 муниципальных образованиях. Руководством республики ведется большая работа по экологической безопасности с недропользователями.