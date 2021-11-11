Айсен Николаев: Для эффективной борьбы с ковидом важно выработать коллективный иммунитет

В Якутии в последние дни наблюдается постепенное сокращение количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, что положительно сказывается на высвобождении коечного фонда. В настоящее время резерв свободных коек в республике составляет 26%. Количество выздоровевших стабильно превышает количество заболевших. Об этом 11 ноября в ходе очередного суженного совещания Республиканского оперштаба сообщил глава региона Айсен Николаев.

Тем не менее в Якутии пока ещё сохраняется напряжённая санитарно-эпидемиологическая ситуация. Количество новых выявляемых случаев заболевания не сокращается. Не снижается и количество тяжёлых больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, на сегодня их 45 человек.

«Для эффективной борьбы с ковидом нам необходимо выработать высокий уровень коллективного иммунитета. Для этого требуется сохранить наращенные темпы прививочной кампании, которых удалось достигнуть за последние недели, в том числе за счёт нерабочих дней. Ежедневно в республике первый компонент прививки от ковида получают свыше четырёх тысяч человек. Важно сохранить эту динамику», — подчеркнул глава региона.

По данным Министерства здравоохранения в настоящее время количество якутян, получивших первый компонент прививки от ковида, составляет 59,75%, а количество прошедших полный курс вакцинации – 54,46%. В целом по республике первым компонентом вакцины привились 428 415 человек, ревакцинацию прошли 39 722 человека.

По показателям темпов вакцинации 50-и процентный рубеж пока ещё не преодолён в двух районах – Намском и Чурапчинском. В этих районах по поручению главы республики усилят работу выездных медицинских бригад.

Неплохих показателей по темпам вакцинации начал достигать город Якутск. На сегодняшний день первым компонентом вакцины в столице региона привились 62% взрослого населения, полный курс вакцинации прошли 55% граждан от взрослого населения. Если в период с 11 по 18 октября за сутки в Якутске прививалось 489 человек, то сейчас за сутки прививку получают – 1 326 человек. По сравнению с периодом до длительных нерабочих дней темпы вакцинации в столице увеличены на 88%.

Айсен Николаев поручил руководству города Якутска не снижать достигнутых темпов вакцинации и напомнил, что от выработки коллективного иммунитета в столице республики зависит благополучие эпидемиологической ситуации в центральных и заречных районах.

От темпов вакцинации и скорости достижения коллективного иммунитета в том числе будет зависеть формат проведения новогодних праздников.