Айсен Николаев: День государственности – это праздник единения

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем государственности Республики Саха (Якутия)!

29 лет назад 27 сентября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Якутии, подтвердившая незыблемость нашего единства в составе федеративного государства, развитие республики как неотъемлемой части великой России.

Якутия всегда была и остается форпостом страны на Северо-Востоке. Сегодня на нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы современная Россия развивалась, опираясь и на огромный потенциал нашей республики. Для этого у Якутии есть все ресурсы – природные богатства, высокие технологические и научные достижения. Но я не устану повторять, что самая главная ее ценность – это замечательные, необычайно талантливые и трудолюбивые люди. Именно вы, уважаемые якутяне, своим ежедневным трудом создаете основу для развития и процветания нашей родной земли.

Ровно год назад вы доверили мне руководство нашей республикой, избрав Главой Якутии на предстоящие пять лет. Именно в День государственности республики, 27 сентября прошлого года, я принес перед всеми вами присягу. За это время вместе мы добились многого, но еще больше нам предстоит сделать в предстоящие годы – идти к лидерству региона по темпам экономического роста, развитию человеческого капитала, улучшая качество жизни всех жителей республики.

Достижение этих целей требует талантов, способностей, энергии каждого, ведь только общими усилиями мы сделаем так, чтобы люди в нашей республике, от Якутска и промышленных центров до самых отдалённых наслегов, жили счастливо и богато!

Дорогие друзья!

День государственности – это праздник единения всех якутян! Это еще один повод для того, чтобы объединиться, почувствовать причастность каждого к судьбе своей Родины. Опираясь на лучшие традиции нашего многонационального народа и используя самые современные подходы, вместе мы сможем решить любые задачи, даже самые сложные!

В этот знаменательный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях! Пусть в ваших домах всегда царят доброта, мир и согласие!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев