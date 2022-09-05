Айсен Николаев дал старт работе угольного разреза «Сыллахский»

Церемония запуска угольного разреза «Сыллахский» в Нерюнгринском районе Якутии прошла в рамках Восточного экономического форума-2022. Инвестиции в проект составят 21 млрд рублей.

«Сегодня экономика, торговля и международное партнерство испытывают небывалое санкционное давление. Однако мы видим новые возможности и открыты для нового партнерства. Сегодня мы стали свидетелями запуска в эксплуатацию угольного месторождения «Сыллахское» мощностью 6,5 млн тонн угля в год. Новые проекты – это в первую очередь новые рабочие места, это импульс для развития региона, и повышение качества жизни людей», — сказал Айсен Николаев.

Напомним, что в июне текущего года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на строительство Сыллахского угольного разреза в Якутии. Проект реализует компания «АнтрацитИнвестПроект» в районе территории опережающего развития «Южная Якутия», в границы которой будут включены новые участки на границе Приамурья и Якутии.

«ТОР «Южная Якутия», расположенная в Нерюнгринском районе, является крупным горнодобывающим промышленным центром не только Республики Саха (Якутия), но и всей России. Здесь уже работают горно-обогатительные комплексы «Инаглинский» и «Денисовский», которые входят в состав угледобывающей компании «Колмар» – ключевого резидента территории опережающего развития. А сегодня мы стали свидетелями запуска проекта еще одной компании, которая планирует получить статус резидента ТОР и создать высокоэффективное добывающее предприятие, оснащенное высокопроизводительным горным оборудованием. В настоящее время мы уже приступили к подготовке документов на расширение границ, чтобы инвестор получил господдержку и реализовал заявленные амбиции», — отметила принявшая участие в церемонии заместитель генерального директора по экономическому развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Дарья Кирьянова.

Разработка месторождения запланирована до 2046 года. Из 21 млрд рублей инвестировано в реализацию уже 4 млрд рублей. Средства направлены на разработку месторождения, строительство железнодорожной станции, обогатительной фабрики и инфраструктурных объектов.

Запланировано создание 1170 рабочих мест, на данный момент трудоустроено 387 специалистов. За счет средств компании построена технологическая дорога, протяженностью 67 км и два общежития для персонала.

Первый объем угля планируется добыть в четвертом квартале текущего года, отгрузить на доставку потребителям внутреннего рынка и на экспорт в страны АТР — в конце года. В 2025 году запланирован запуск обогатительной фабрики с объемом добычи порядка 6,5 млн тонн.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, нам удалось в очень сжатые сроки реализовать амбициозный угольный проект, так нужный отрасли и отечественным потребителям. Это удалось в том числе благодаря поддержке руководства Амурской области и Республики Саха (Якутия)», — отметил Председатель СД АИП Алексей Инкин.

По данным КРДВ, 19 резидентов ТОР «Южная Якутия» вкладывают в экономику региона 113,1 млрд рублей, работу получат 10,6 тыс. человек. Фактически уже вложено более 78 млрд рублей частных инвестиций, на предприятиях резидентов трудоустроено 8,2 тыс. местных жителей.

Сыллахское месторождение с объемом запасов 140 млн т высококачественных коксующихся углей расположено в западной части Усмунского угленосного района, являющегося частью Южно-Якутского каменноугольного бассейна, в 180 км к востоку от Нерюнгри.

В рамках работы седьмого Восточного экономического форума Якутия подпишет около 40 соглашений с привлечением инвестиций общим объемом более 330 млрд рублей. Диапазон направлений соглашений — от межрегионального и международного сотрудничества до туризма и высокотехнологичных отраслей.



